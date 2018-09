Khoe ảnh bán nude, hát tình ca để gây ấn tượng với các cô gái

Một chàng sinh viên xuất hiện giữa khuôn viên trường đại học với tấm ảnh bán nude và trổ tài ca hát để thu hút các cô gái, nhưng kết quả thì ngược lại.

He Changyun tự tin xuất hiện trong khuôn viên trường Đại học Nghệ thuật Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Shanghaiist

Những người bạn của He Chengyun, sinh viên năm ba chuyên ngành truyền thông kỹ thuật số ở trường Đại học Nghệ thuật Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết He đã tự giới thiệu mình với những người qua đường trước khi mang đàn guitar ra gảy và hát một ca khúc của nghệ sĩ nổi tiếng Xu Wei. Phía sau lưng, He dựng bức ảnh chân dung của mình trong trang phục bán nude để thu hút sự chú ý.

Theo Shanghaiist, các bạn học cùng lớp của He cũng có mặt ở hiện trường và thể hiện sự ủng hộ bằng cách phát các tờ rơi có chứa thông tin cơ bản về He cho những nữ sinh đi ngang qua.

Tuy nhiên, kế hoạch của He bị phản tác dụng khi các cô gái cố tình đi cách xa để tránh tiếp xúc với anh. Trong khi đó, phần biểu diễn này chỉ thu hút một nhóm nam sinh viên vây quanh, vừa xem vừa chụp ảnh.

Một phóng viên có mặt tại đây đã phỏng vấn 25 cô gái ngẫu nhiên sau màn trình diễn của He. 20 người trong số đó có phản ứng tiêu cực hoặc nói rằng họ không hề bị He hấp dẫn. Tuy nhiên, He Changyun dường như đã trở thành "thần tượng" trong các sinh viên của trường.

Khi được hỏi về bức chân dung đặc biệt, He trả lời: "Bức ảnh bán nude này thể hiện sự chân thành của tôi dành cho người bạn gái tương lai".

Hướng Dương