Giữ thi thể chồng trong nhà 6 tháng để chờ hồi sinh

Một người vợ ở Canada giữ thi thể chồng trong phòng ngủ suốt 6 tháng và hy vọng Chúa sẽ nghe thấy những lời cầu nguyện của gia đình mà giúp ông này sống lại.

Ảnh minh họa: Thinkstock

Tại phiên tòa xét xử diễn ra hôm 1/12, bà Kaling Wald, 50 tuổi, thừa nhận đã không thông báo cho nhà chức trách rằng chồng bà, ông Peter, qua đời sau một thời gian đau ốm.

Trợ lý công tố viên Janet Booy nói với The Spectator rằng bà Wald không hề có ý đồ gì khi để thi thể chồng thối rữa trong nhà suốt 6 tháng bởi bà và gia đình đều tin rằng những lời cầu nguyện của họ sẽ giúp ông Peter sống lại. "Chúng tôi đã đặt niềm tin vào Chúa", bà Walk nói.

Theo Telegraph, ông Peter Wald qua đời hôm 20/3 sau khi mắc biến chứng nhiễm trùng bàn chân do bị bệnh tiểu đường. Ông không chịu đi khám vì tin Chúa sẽ chữa khỏi bệnh cho ông. Ông rơi vào tình trạng hôn mê, bụng phình to và bắt đầu có biểu hiện co cứng.

Sau khi chồng qua đời, bà Wald dùng hai chiếc khăn phủ lên thi thể, đặt một cái mũ lên đầu ông, khóa cửa phòng ngủ và dùng băng dính bịt khe cửa để ngăn không cho mùi hôi thối bay ra ngoài.

Hướng Dương