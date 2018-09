Giếng nước biến thành giếng xăng

Gần một thá​ng nay, hàng chục giếng nước ở Bình Phước bỗng dưng biến thành giếng xăng, nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào.

Chủ cây xăng Hồng Hạng, ở thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Nguyễn Thị Hạng cho biết, lượng xăng dầu bị rò rỉ ra ngoài chỉ khoảng hơn 400 lít. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, xăng chảy vào giếng nhà dân không ít như vậy bởi mức độ lây nhiễm và những hậu quả gây ra là khá nghiêm trọng.

Nước giếng toàn xăng. Ảnh: Chế Bắc

"Nhà tôi cách cây xăng hơn 500 m mà giếng cũng đầy xăng thì số xăng thẩm thấu phải là rất lớn", bà Kiều Thị Mai, đại diện hơn chục hộ bị ảnh hưởng nói.

Cũng theo bà Mai, việc giếng nước nhà bà bị nhiễm xăng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến gia đình bà. "Hiện tại nhà tôi có ba đứa cháu nhỏ đều phải nhập viện vì hít phải khí xăng độc hại. Ngày nào chúng tôi cũng bật quạt để đẩy khí độc ra ngoài nhưng may ra chỉ người lớn chịu được chứ con nít chịu sao thấu. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm, trả lại môi trường và nguồn nước sạch cho chúng tôi yên tâm", bà Mai bức xúc.

Còn bà Cấn Thị Ngãi, hộ dân được cho là bị ảnh hưởng nặng nhất cho biết, hơn tháng nay cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Chồng bà vốn bị bệnh nặng, giờ hít phải khí xăng càng nặng hơn. Việc ăn uống cũng khổ sở khi phải đi xin nước sạch từ cách xa mấy km. "Khi mang được nước về cũng phải dời bếp thật xa vì sợ lửa gặp khí xăng dưới giếng bốc lên gây cháy nổ. Ăn cũng nghe mùi xăng, ngủ cũng nghe mùi xăng. Cả tháng nay không khí trong gia đình tôi chỉ toàn là xăng", bà Ngãi nói.

Gia đình anh Hoàng Tiến Yên ở gần trạm xăng Hồng Hạng cũng khổ sở không kém khi phải chuyển toàn bộ bếp nấu ra ngoài sân. "Giếng nhà tôi bây giờ như quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu lỡ có lửa vương vào. Không đêm nào ngủ được vì nơm nớp lo sợ", anh Yên cho biết.

Nước múc từ giếng tạt ra đường bốc cháy phừng phực khi gặp lửa. Ảnh: Chế Bắc

Theo phòng kinh tế - hạ tầng huyện Bù Gia Mập - đơn vị được cử đến tìm hiểu vụ việc, các giếng nhiễm xăng phải được niêm phong và bất di bất dịch. Nhưng các giếng này đang tiềm tàng nhiều nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đến cuộc sống của bà con bất cứ lúc nào.

Chiều 23/12, UBND xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho rằng trong khi chờ đợi kết quả kiểm nghiệm từ các cơ quan chức năng, hàng chục giếng nước của người dân cần phải được khắc phục sớm, tránh lây nhiễm ra phạm vi rộng và phòng chống nguy cơ cháy nổ.

"Trước mắt, doanh nghiệp đã cam kết cung cấp nước sạch cho hộ dân có nước bị nhiễm bẩn, nhiễm xăng, đồng thời hút nước bị nhiễm xăng để tránh tình trạng cháy nổ", bà Vũ Thị Như Hà, lãnh đạo xã Long Hà nói.

Hiện, UBND xã Long Hà đã đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu đất, nước và không khí để xét nghiệm đánh giá kết quả chính xác giúp giải quyết kết quả sớm nhất. "Giếng nhiễm xăng khiến gia đình các hộ dân bị ảnh hưởng, thậm chí là đảo lộn cuộc sống là không thể tránh khỏi. Xăng bốc mùi nồng nặc như vậy thì rất nguy hại", bà Hà cho biết.

Xăng múc từ giếng lên đổ vào xe máy chạy bình thường. Ảnh: GĐXH

Trước đó, một số hộ dân sống xung quanh trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng phát hiện giếng nước của gia đình chứa đầy xăng. Khi mọi người múc nước đổ vào xe máy thì có thể khởi động hay khi nước gặp lửa sẽ bốc cháy phừng phực. Vì vậy người dân không dám nấu nướng vì sợ sẽ xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào.

Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, đã lập biên bản hiện trường, lấy mẫu nước giếng của các hộ dân sống xung quanh trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng gửi cơ quan chức năng phân tích, xét nghiệm mức độ ô nhiễm do xăng tràn vào. Ban đầu cơ quan chức năng xác định bồn xăng bị rò rỉ sâu dưới lòng đất khoảng 10-15m, với bán kính khoảng 70 m2 và tràn vào giếng của hơn 10 hộ dân.

