Giếng khoan liên tục phun nước

Không cần chạy môtơ, chiếc giếng khoan nhà ông Thương luôn phun nước rất mạnh cho hơn trăm hộ dân dùng không xuể.

Mấy tháng nay, trong khi nhiều giếng khoan, giếng đào trong khu vực cạn nước vì nắng hạn thì giếng nhà ông Hồ Văn Thương ở xóm Cầu Sắt, thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) nước từ lòng đất sâu gần 25 mét liên tục phun xối xả lên mặt đất.

Ông Thương tỏ ra lo ngại trước hiện tượng "chưa từng thấy" ở cái giếng này. Ảnh: Thiên Lý

Ông Thương cho biết đã khoan cái giếng có đường kính gần 20 cm, sâu hơn 24 m từ tháng 3. Từ lúc khoan đến giờ giếng liên tục phun nước lên mặt đất mà không cần phải gắn môtơ bơm nước như các giếng khoan khác.

Nước phun quá mạnh, nhiều đến mức ông Thương phải cho 8 hộ gia đình trong xóm lắp đường ống dẫn về sử dụng và cung cấp nguồn nước sạch cho hơn 100 hộ dân khác ở xã An Mỹ và An Thọ. Tuy nhiên, nước vẫn không kịp thoát, phải xả ra suối Thô (gần nhà, đang cạn nước) và ruộng lúa vì sợ bể đường ống do áp suất lớn.

Trong khi người dân rất thích dùng nước giếng khoan kỳ lạ, do sạch, mát hơn các giếng khác thì gia đình ông Thương lại lo sợ mùa mưa sắp đến, mạch nước sẽ phun mạnh hơn gây bể đường ống, ngập đường, thôn xóm.

Thiên Lý