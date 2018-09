Giày cao gót bạch kim giá 2,3 tỷ đồng

Đôi giày cao gót làm từ bạch kim đầu tiên trên thế giới vừa được tung ra thị trường với giá 109.700 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Đôi giày cao gót bạch kim đầu tiên trên thế giới. Ảnh: AFP

Đôi giày bạch kim đặc biệt, có tên Cleopatra, là một sản phẩm của công ty kim hoàn The House of Borgezie. Nhà thiết kế Christopher Shellis cho hay do bạch kim là một chất đòi hỏi sự phức tạp trong chế tác nên phải mất tới hơn 4 năm thì đôi giày mới được hoàn thành.

Theo AFP, với phần gót được khắc hình nhị hoa tinh tế và có thể thay thế, đôi giày hiện được bày bán với giá 109.700 USD (khoảng 2,35 tỷ đồng). Ngoài ra, mẫu giày Cleopatra bằng vàng trắng hoặc vàng truyền thống có giá 93.500 USD (1,97 tỷ đồng) cũng có thể là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng không chuộng chất liệu bạch kim,.

Trước đó, vào năm 2010, The House of Borgezie cũng tung ra thị trường sản phẩm giày cao gót "Eternal Diamond" (Kim cương vĩnh cửu). Được thiết kế thủ công tỉ mỉ, đôi giày gắn 2.200 viên kim cương có giá bán 155.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng) và được tuyên bố bảo hành trong 1.000 năm

Hướng Dương