'Dị nhân' 39 năm không ngủ, ăn bằng 20 người

Ông Ngà bắt đầu không ngủ từ năm 1974. Ngoài ra, ông còn nhiều khả năng đặc biệt: nhịn đói 10 ngày, uống 21 lít rượu không say...

Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Suốt thời gian dài, người dân xã Đông Giang vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nói về những dị biệt của dị nhân Phạm Phú Ngà.

Bởi vì 39 năm qua ông không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20km. Ông Ngà cho biết mỗi lần thử chợp mắt 1-2 phút là toàn thân ông mệt lử, đầu óc choáng váng, ngày hôm sau không thể đi đứng được.

"Từ năm 1974 đến nay, 39 năm với tổng 14.200 ngày, tôi không thể chợp mắt. Ngày làm việc bình thường như mọi người, kể cả việc đồng áng nặng nhọc, nhưng tối thì tôi lại vò võ nhìn lên trần nhà", ông Ngà cho biết.

Tuy việc mất ngủ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cũng mang lại cho ông Ngà nhiều phiền phức. Ông kể lại nhiều câu chuyện bi hài của mình: "Đêm tân hôn, sau phút giây mặn nồng, vợ tôi phát hiện tôi không ngủ. Khi vợ hỏi, tôi kể lại mình không ngủ ban đêm bao giờ, từ ấy cô ấy thay đổi thái độ với tôi vì cho rằng tôi bị bệnh gì nặng lắm".

Theo lời ông Ngà, từ nhỏ đến năm 17 tuổi, ông vẫn ngủ bình thường như bao đứa trẻ khác. Ông kể: "Trong làng tôi có một cái miếu thờ, theo người dân trong làng cho rằng miếu rất linh thiêng, ai phá ngôi miếu ấy hoặc có những hành động ảnh hưởng tới miều sẽ gặp tai ương. Để chứng minh cho người làng thấy không phải như những lời đồn thổi, tôi ra chỗ móng ngôi miếu nhổ hết các cây mẫu đơn lên, mặc mọi người can ngăn. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy ác mộng, có ai đó gọi tên tôi. Nhiều đêm sau cứ nhắm mắt là thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Từ đó, tôi bắt đầu ngủ rất ít. Đến năm 1974, tôi 24 tuổi và bắt đầu không ngủ".

Không chỉ bị mất ngủ 39 năm, "dị nhân" Phạm Phú Ngà còn sở hữu nhiều khả năng đặc biệt khiến nhiều người tận mắt chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng. Có lúc ông ăn hết một thúng cơm dành cho 20 người cũng không thấy no, lúc thì có thể nhịn đến 10 ngày không thấy đói, thậm chí ông từng uống 21 lít rượu mà không thấy say trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bà Phạm Thị Hợi, người thôn Đông An (xã Đông Giang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), người đã chứng kiến cảnh ông Ngà ăn suất cơm khổng lồ ấy, đến giờ vẫn còn kinh ngạc: "Dù chuyện xảy ra cũng khá lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in, hôm ấy em tôi cất nhà, tôi làm phục vụ cơm nước. Để phục vụ mấy chục người tôi đã nấu một nồi cơm to. Thấy ông Ngà có tiếng ăn khỏe, mọi người đứng dậy thách đố ông ấy ăn hết chỗ thức ăn còn lại. Chỗ cơm và thức ăn ấy cũng còn rất nhiều, đủ để 20 người ăn no. Ông Ngà ngồi ăn một tí đã hết sạch trơn mà vẫn bình thường. Đó là người ăn khỏe nhất mà tôi từng gặp".

