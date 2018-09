Cụ ông 67 tuổi có bộ sưu tập mèo Hello Kitty lớn nhất thế giới

Ông Masao Gunji người Nhật Bản xây một ngôi nhà màu hồng để chứa bộ sưu tập của mình và được vợ ủng hộ.

Cụ ông 67 tuổi sở hữu bộ sưu tập mèo Hello Kitty lớn nhất thế giới

Mèo Hello Kitty được thiết kế để thu hút các bé gái nhưng theo Oddity Central, fan lớn nhất của Hello Kitty lại là một cụ ông người Nhật Bản. Ông Masao Gunji, 67 tuổi, đã sưa tầm Hello Kitty trong hơn 30 năm qua và gần đây ông đã được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sở hữu bộ sưu tập Hello Kitty lớn nhất thế giới.

Gunji là một sĩ quan cảnh sát về hưu ở Yotsukaido, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ông Gunji đã mua món quà lưu niệm hình mèo Kitty đầu tiên tại một điểm tham quan. Ông cho biết lúc đó chỉ nghĩ rằng nó trông thật dễ thương và giúp ông giảm bớt căng thẳng khi làm việc.

Ông Gunji rất nâng niu những món đồ của mình.

Bất cứ khi nào Gunji nhìn vào con mèo, ông đều nở nụ cười và dễ dàng vượt qua những khó khăn phải đối mặt. Gunji nhanh chóng trở thành người hâm mộ của Hello Kitty và thường xuyên mua các mặt hàng có hình nàng mèo này. Nhưng nỗi ám ảnh của Gunji chỉ thực sự bắt đầu sau khi ông ra khỏi ngành cảnh sát.

Với rất nhiều thời gian rảnh, Guji mua tất cả những món quà lưu niệm Hello Kitty mà ông bắt gặp. Ông đã săn lùng chúng tại các cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng giảm giá và ghé thăm Sanrio Puroland, công viên giải trí chủ đề Hello Kitty ở thành phố Tama, để có được những món đồ độc đáo.

Ngôi nhà màu hồng mà ông Gunji xây cho những con mèo Hello Kitty.

Bộ sưu tập của Gunji hiện đã lớn đến mức ông hầu như không còn chỗ để trong nhà. Vì vậy ông đã xây thêm một ngôi nhà màu hồng và trang trí nó với hàng nghìn món đồ Hello Kitty.

Ngôi nhà được xây dựng vào năm 2013 và trở thành điểm tham quan thu hút khách du lịch của địa phương nơi ông Guji sinh sống. Hàng xóm của ông Gunji cũng thường ghé qua để xem những thứ ông mới bổ sung vào bộ sưu tập của mình như một thú vui thư giãn.

Hơn 10 nghìn đồ vật có hình mèo Kitty trong nhà của ông Gunji.

Bộ sưu tập Hello Kitty của ông Masao Gunji được chính thức công nhận là lớn nhất thế giới vào tháng 11 năm ngoái. Cụ ông 67 tuổi cho biết hiện ông có hơn 10 nghìn món đồ hình cô mèo. Vợ của Masao tiết lộ bà không phải là fan của Hello Kitty nhưng bà luôn ủng hộ chồng, giúp ông mua đồ mới và trang trí ngôi nhà màu hồng của ông.