Quán rượu khoảng 200 tuổi trên đảo Isle of Wight bị đồn 'ma ám' khi các đồ vật tự ý chuyển động mà không có tác động từ bên ngoài.

Cốc tự rơi khỏi kệ trong quán rượu ma ám ở Anh Chiếc cốc tự rơi khỏi kệ trong quán rượu ở Anh

Theo Daily Star, sự việc kỳ lạ xảy ra tại quán rượu The Star Inn trên đảo Isle of Wight, thuộc bờ biển phía nam nước Anh. Video do camera quán rượu quay lại cho thấy chiếc cốc thủy tinh được đặt trên kệ, cách mép gần 2 cm và tự nhiên văng xuống mà không hề bị tác động hay xáo trộn nào.

Những người thường ghé The Star Inn khẳng định quán rượu này chắc chắn bị ma ám, đồng thời cho hay họ từng chứng kiến một chai rượu whisky trên kệ tự bật nắp ra rồi "đáp xuống" quầy bar theo tư thế dựng đứng như bình thường.

"Cái cốc lúc đó không bị ướt và cách mép kệ khoảng 1,5 cm. Chúng tôi đã thử đá thật mạnh vào kệ nhưng không có thứ gì trên đó rơi xuống cả. Chúng tôi không biết sao chuyện này có thể xảy ra. Trên kệ lúc đó còn có vài chiếc cốc khác nữa. Chiếc cốc không đơn thuần rơi xuống mà nó tự nhiên bay ra. Không có một dấu hiệu rung lắc nào cả", Toni Brennan, 27 tuổi, chủ quán rượu nói.

Toni tiết lộ khách hàng quen của quán khẳng định nơi đây có một con ma đang lởn vởn đâu đó.

"Họ nói với tôi về điều này kể từ khi tôi bắt đầu đến đây làm việc 9 tháng trước. Một trong số nhân viên cũ của quán kể luôn nghe thấy tiếng người đi lại khi quán vắng khách và từng nghe ai đó gọi tên dù lúc ấy chỉ có một mình", bà chủ trẻ chia sẻ.

Theo Toni, quán The Star Inn khoảng 200 tuổi, từng bị cháy năm 1981 và suýt bị phá hủy do một quả bom hồi Thế chiến II.

Khá hoài nghi việc quán rượu bị ma ám nhưng Toni thừa nhận không có giả thiết nào khác.

"Tôi không tin vào điều đó. Nhưng nói một cách công bằng, tôi cũng không có lời giải thích nào hợp lý cả. Chúng tôi cũng từng cố xua đuổi lũ ma quỷ đi nhưng đến nay việc này dường như chưa thành công", Toni chia sẻ.