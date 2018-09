Chàng trai sở hữu nửa bộ ngực phụ nữ do nghiện đồ ăn nhanh

Do các chất "bẻ cong giới tính" trong đồ ăn nhanh, Xiao Feng (Trung Quốc) có một nửa bên ngực giống hệt con gái.

"Phần ngực phải của bệnh nhân trông giống của con gái trong khi bên trái vẫn rất nam tính", Pan Zhongliang, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, nói về Xiao Feng.

Vòng một nửa nam tính, nửa nữ tính của Feng. Ảnh: AsiaWire.

Theo Qianjiang Evening Post, mô vú của Feng phát triển quá mức từ năm 13 tuổi. Sáu năm trôi qua, chàng trai trẻ đi khám và phát hiện bị nữ hóa tuyến vú, hiện tượng phì đại mô vú nam giới do mất cân bằng hormone. Nữ hóa tuyến vú thường xảy ra ở bé sơ sinh, trẻ nam đang dậy thì và người già. Nó có thể tự mất đi nhưng ở trường hợp bệnh nhân 19 tuổi này, phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất.

Có nhiều nguyên nhân khiến nội tiết tố mất cân bằng dẫn đến nữ hóa tuyến vú. Đối với Feng, đội ngũ y tế nghi ngờ thói quen ăn đồ ăn nhanh chính là thủ phạm bởi các thực phẩm giàu chất béo, carbohydrate như bánh ngọt, khoai tây chiên, sữa lắc và gà rán dễ gây viêm nhiễm, làm tăng estrogen cùng kích cỡ bộ ngực.

Bên cạnh đó, tuyến vú cũng có khả năng bị phì đại nếu tinh hoàn không sản xuất đủ testosterone chống lại estrogen lúc dậy thì. Thuốc men cũng ảnh hưởng đến sự phát triển vòng một. Nghiên cứu trên tờ American Family Physician kết luận 25% ca nữ hóa tuyến vú do các loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, chống loạn thần, kiểm soát cholesterol, chống rụng tóc gây nên.

Bộ ngực của Feng sau phẫu thuật. Ảnh: AsiaWire.

Trên thực tế, hiện tượng nữ hóa tuyến vú đang ngày càng phổ biến. Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ ước tính số đàn ông ngực to cần đến sự can thiệp của bác sĩ tại nước này đã tăng 36% so với năm 2000. Andrian Lo, chuyên gia về nữ hóa tuyến vú ở Philadelphia, tiết lộ ông xử lý 4-5 ca thu nhỏ vòng một mỗi tuần với giá từ 3.000 đến 10.000 USD. Đặc biệt, hầu hết bệnh nhân đều tương đối thon thả với cân nặng hợp lý.

Sau phẫu thuật, bộ ngực của Feng đã trở về kích thước bình thường. Các bác sĩ cho biết tình trạng nữ hóa tuyến vú sẽ không tái phát, các vết sẹo vĩnh viễn cũng mờ đi theo năm tháng. Từ nay, Feng sẽ được bơi lội và chơi thể thao với bạn bè mà không còn tự ti, lo lắng.