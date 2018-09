Chàng trai Singapore có 'của quý' dài nhất thế giới

Chàng trai 26 tuổi quốc tịch Singapore vược được xác nhận đã đạt danh hiệu người có dương vật dài nhất thế giới.

Theo Pressunion, chàng trai trên yêu cầu được gọi bằng nickname Daniel và không tiết lộ tên thật để bảo vệ danh tính. Văn phòng kỷ lục thế giới vào đầu tuần này đã tiến hành đo dương vật của Daniel tại nhà riêng của anh ở Bukit Panjang, Singapore và xác nhận chàng trai 26 tuổi này là người giữ kỷ lục dương vật dài nhất thế giới mới.

Trả lời phỏng vấn tại một cuộc họp báo tổ chức sau khi kỷ lục được xác nhận, Daniel cho biết rất vui mừng. "Trong nhiều năm tôi đã phải dày công nghiên cứu chế độ bổ sung dưỡng chất và các bài tập để tăng chiều dài dương vật", Daniel nói. Tuy nhiên Daniel từ chối tiết lộ các bí kíp của mình.

Kỷ lục này từng được trao cho một người đàn ông Mỹ có tên Jonah Falcon vào năm 1999. "Vật đàn ông" của Jonah có kích thước 34 cm khi ở trạng thái cương cứng hoàn toàn. Kể từ đó, nhiều người đã cố gắng để vượt mặt Jonah nhưng vẫn chưa có ai soái ngôi của ông cho tới Daniel.

"Của quý" của Daniel dài tới 35,3 cm, hơn 1,3 cm so với Jonah. "Hồi là một cậu bé, tôi có dương vật trung bình. Nó không phải quá ngắn nhưng cũng không có gì ấn tượng. Không giống với những người giữ kỷ lục thế giới trước đây có được dương vật to là do di truyền, tôi đã phải luyện tập chăm chỉ để đạt được như bây giờ", Daniel chia sẻ.

Daniel cho biết điều này cũng khiến anh gặp một số khó khăn trong cuộc sống. Bạn gái của anh đã chia tay với anh cũng vì quá sợ hãi với kích thước khổng lồ của "nó". Mặc dù vậy Daniel vẫn hy vọng sẽ tìm được người phù hợp với mình.