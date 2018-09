Căn biệt thự 5 năm 4 người chết thảm

Hai mẹ con người quản gia đầu tiên chết do bệnh tật còn hai vợ chồng người quản gia sau bị giết hại trong một vụ án kinh hoàng.

Khoảng 11h ngày 3/12/2013, vợ chồng ông Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1963) và bà Phạm Thị Lượm (sinh năm 1964, cùng quê huyện Chợ Lách, Bến Tre) được người thân phát hiện đã chết tại ngôi biệt thự số 557 đường Trần Văn Trà, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hai nạn nhân đã làm quản gia ngôi biệt thự trên hơn 3 năm nay

Trước đó, người thân của hai người ở Bến Tre gọi điện thoại hàng trăm cuộc trong 3 ngày liên tục nhưng không ai trả lời. Đến ngày thứ tư, khi không liên lạc được người nhà, người ở quê đã nhờ một người buôn bán cây giống với ông Năm gần đó đến tìm giúp. Người này đến nhà, thấy cổng khóa nên chỉ đứng bên ngoài kêu cửa rồi báo lại cho gia đình ông Năm biết.

Nghi có chuyện chẳng lành, em ruột bà Lượm từ quê lên tận căn biệt thự nơi vợ chồng chị gái làm thuê xem xét. Đến nơi, người em kêu cửa nhưng không ai trả lời bèn trèo rào vào. Khi đi ngang qua cửa sổ, nhân chứng này thấy chị mình nằm giữa vũng máu, liền báo tin cho cơ quan chức năng.

Chỉ trong 5 năm, 4 người chết thảm trong căn biệt thự này. Tất cả đều là quản gia mà chủ nhà thuê.

Ông Bùi Công Thành, trưởng ấp Tân Hòa, người đầu tiên được báo tin về vụ án mạng kể: “Khi chúng tôi phá cửa vào, thấy cơ thể bà Lượm dính hàng chục vết chém. Chưa ai chú ý đến ông Năm cả, ngay khi công an xã đến hiện trường, chúng tôi cũng nghĩ chỉ có bà Lượm chết còn ông Năm đi đâu đó chưa về”. Mãi đến khi ông Thành đi ra phía nhà dưới thì tá hỏa bởi chứng kiến cảnh người chồng nằm chết ngay cửa ra vào, cũng với hàng chục vết chém.

Theo lời kể của trưởng ấp, hung khí được sử dụng là dao lớn, mã tấu hoặc rựa chứ không thể là dao nhỏ. Hiện trường vụ án cho thấy đã có sự chống cự quyết liệt của hai vợ chồng với kẻ thủ ác. Những vết chém đứt lìa hai cánh tay cho thấy vợ chồng quản gia đã dùng tay chống đỡ khi hung thủ chém.

Hàng chục vết chém và hai thi thể cách xa nhau thể hiện sự tàn độc của hung thủ. Ông Thành suy đoán: “Căn cứ vào vị trí hai thi thể, có thể khi phát hiện hung thủ, ông Năm đã ra kháng cự, còn bà Lượm chạy trốn lên nhà trên. Sau khi đã giết được ông Năm, hắn tiếp tục sát hại bà Lượm”.

Tại hiện trường, cổng và cửa trước biệt thự đều bị khóa chặt, riêng cửa sau khép hờ. Đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Đặc biệt hai chiếc điện thoại và hai xe gắn máy vẫn còn nguyên chứng tỏ đây không phải là một vụ trộm cướp thông thường mà có thể vụ giết người do thù oán cá nhân.

Người nhà nạn nhân cho biết, căn biệt thự nơi xảy ra vụ án mạng thuộc sở hữu của một việt kiều Mỹ. Ông Năm và bà Lượm được thuê trông coi biệt thự này hơn 3 năm nay.

Cái chết của ông Năm bà Lượm là cái chết thứ tư tại ngôi biệt thự trên. Tất cả những người chết đều là quản gia được vợ chồng chủ nhà người Việt kiều thuê đến chăm sóc vườn cây ăn quả, dọn dẹp nhà cửa.

Hai cái chết đầu tiên là của hai mẹ con cùng quê Bến Tre xảy ra cách đây gần 5 năm. Vị trưởng ấp là người chứng kiến tất cả những vụ chết người trong ngôi nhà này cho biết, đầu tiên là đứa con gái của chị quản gia chết do bệnh, không rõ bệnh gì. Hai năm sau đến lượt bà mẹ chết cũng do bệnh tật.

Ông Bùi Công Thành, trưởng ấp Tân Hòa kể lại thuật lại sự việc.

“Nghe nói họ mắc bệnh nhưng chỉ uống nước dừa, nước thánh gì đó chứ không chịu uống thuốc, đến khi họ biết không thể sống được thì ngồi thiền, nhịn ăn cho đến chết. Bà mẹ chết trong tư thế ngồi thiền và không hề mặc quần áo, thân hình gầy nhom”, nhân chứng kể lại.

Ngôi biệt thự xây hơn 10 năm nay nhưng người dân chưa hề thấy mặt chủ nhân, chỉ biết đó là của một Việt kiều giàu xây nên. Khu vườn bao quanh rộng tới 11 hecta nên ngôi biệt thự cách xa nhà hàng xóm. Chính những cái chết liên tiếp khiến người dân trong vùng đồn đại rằng biệt thự bị “ma ám”.

Một người dân gần đó nói: “Cả xóm này ai đi ngang qua căn nhà đó đều cảm giác ớn lạnh xương sống. Cho thuê không ai thuê, bán không ai mua đâu, chỉ còn đường đập bỏ thôi”.

Những tin đồn ma ám lan truyền chóng vánh khiến căn biệt thự càng bị bao trùm không khí rùng rợn. Tuy nhiên, ông trưởng ấp khẳng định: “Hai cái chết trước do bệnh tật, hai chết sau là do bị giết chứ không phải ma quái gì hết. Hơn 10 đêm nay tôi cùng lực lượng công an ăn nằm trong đó có thấy hiện tượng lạ gì đâu. Dân chúng thêu dệt thêm thôi”.

Trở lại với vụ án mạng vừa qua, người địa phương cho hay, hai nạn nhân tốt tính, sống hiền lành và chan hoà với mọi người. Tuy đã có tuổi nhưng hai người cần mẫn lao động kiếm tiền giúp đỡ con cháu ở quê.

Điều bất thường rằng, nhiều người khi đến hiện trường vụ án tỏ thái độ ngạc nhiên trước sự xuất hiện rất sớm của người từng cư ngụ gần căn biệt thự nhưng đã biệt tăm hơn năm nay.

Vợ chồng người bí ẩn này từng là quản gia cũ được chủ biệt thự thuê trông nom vườn cây ăn trái. Do tính tình gian dối, người quản gia cũ bị chủ nhà lấy lại vườn giao cho vợ chồng ông Năm bà Lượm quản lý. Điều này gây nên mâu thuẫn giữa vợ chồng quản gia cũ – mới.

Đến tháng 9/2012, quản gia cũ bỏ đi khỏi địa phương. “Trước khi bỏ đi, người này còn hăm dọa hai vợ chồng ông Năm. Người này cho biết sẽ trả thù vì cướp đi mối lợi của mình. Từ đó tôi không thấy anh ta ở địa phương nữa. Nhưng hôm xảy ra sự việc, tôi thấy anh ta đang đứng ngoài đường, tôi có kêu nhưng anh ta bỏ đi”, một người dân nói.

Cũng theo lời kể của trưởng ấp, khi ông cùng lực lượng công an có mặt tại hiện trường chừng một tiếng đồng hồ thì thấy quản gia cũ xuất hiện. Ông Thành ngạc nhiên hỏi tại sao biết tin hai vợ chồng ông Năm xảy ra chuyện mà tới thăm thì quản gia cũ chỉ nói có người báo tin. Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc.

