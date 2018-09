Bé 5 tuổi tự lái máy bay

Một cậu bé 5 tuổi người Trung Quốc vừa trở thành phi công nhỏ tuổi nhất thế giới khi lái chiếc máy bay 100kg trong 35 phút.

Phi công nhí Duoduo. Ảnh: Weibo

He Yide, cậu bé 5 tuổi có nickname Duoduo, đã thực hiện chuyến bay kéo dài 35 phút của mình qua công viên hoang dã Bắc Kinh. Dù người hướng dẫn viên ngồi bên cạnh, nhưng cậu bé đã lái chiếc máy bay Bee 3, nặng 100kg an toàn mà không cần sự trợ giúp.

Ông He Liesheng, bố của Duoduo, hiện là giám đốc một công ty may tư nhân ở Nam Kinh, đã chi tới 30.000 nhân dân tệ (khoảng 103 triệu đồng) để con trai được tham gia các buổi học dạy lái máy bay. Những bức ảnh về chương trình luyện tập mệt mỏi, nghiêm khắc của con trai thường được ông He đăng tải lên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Theo Mirror, mỗi buổi sáng bé Duoduo phải dậy từ 4 rưỡi sáng và có mặt ở sân bay để học lái vào lúc 5 giờ. Ông He Liesheng từng bị truyền thông Trung Quốc đặt cho cái nickname "Eagle Dad" (Đại bàng cha) khi nhiều lần ép cậu con trai nhỏ phải hoàn thành nhiều chế độ tập luyện khó khăn và khắc nghiệt.

Duoduo từng chèo một chiếc du thuyền nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể trong một cuộc thi quốc tế, và từng trèo lên đỉnh núi Fujiyama ở Nhật Bản trong thời tiết mưa dông. Năm ngoái, ông He khiến cộng đồng mạng sôi sục khi đăng tải đoạn video ghi cảnh cậu con trai Duoduo bị ép phải cởi trần chạy giữa tuyết khi nhiệt độ ngoài trời lúc này là -13 độ C.

Một số người nghĩ chế độ rèn luyện này là tốt cho đứa bé, trong khi số đông thì cho rằng ông He chỉ dùng con trai để trở nên nổi tiếng hơn.

Hướng Dương