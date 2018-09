Chuyên gia ngân hàng khuyên khách cẩn trọng khi gửi tiền

Trong số những vụ việc cán bộ ngân hàng rút ruột của khách thời gian gần đây có trường hợp bà Chu Thị Bình đã bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm khi tin tưởng ông Lê Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Eximbank TP HCM, trực tiếp thực hiện toàn bộ giao dịch. Ông Hưng đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Cũng tại ngân hàng Eximbank, "kiều nữ" Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) - nguyên là nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ năm 2012-2016, Lam nhiều lần bắt khách hàng ký các lệnh chi, ký khống bảng kê chi tiền hoặc giả mạo chữ ký để rút tiền gửi của họ. Bên cạnh đó, Lam còn lợi dụng những người thân quen, nhận gửi tiền tiết kiệm giúp và hứa trả lãi cao 7-12% một năm. Nhiều người tưởng thật tới nhà riêng của bị cáo để ký hồ sơ mà không tới ngân hàng.Theo hồ sơ vụ án, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Tương tự, nhiều vụ việc khách hàng tố tiền gửi bị bốc hơi tại ngân hàng như khách Ngô Phương Anh tố bị mất 32 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng BIDV vào năm 2016. Tại VPBank, khách hàng Trần Thị Thanh Xuân khiếu nại lên VPBank cũng như làm đơn tố giác lên Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM từ tháng 9/2015 về việc khoản tiền 26 tỷ đồng trong tài khoản bỗng dưng biến mất. Quy mô lớn nhất và kéo dài suốt 7 năm qua là vụ án Huyền Như - nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP HCM, chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng gây xôn xao dư luận trong thời gian dài.Trong đó, riêng 5 công ty gồm Công ty Hưng Yên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS), Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Phương Đông và Công ty An Lộc đã bị Huyền Như lợi dụng quyền hạn, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Hôm 9/2, TAND TP HCM tuyên Huyền Như là người phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho 5 công ty. Tuy nhiên, các công ty viết đơn kháng cáo yêu cầu ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường. SBBS, một trong những nạn nhân thiệt hại lớn nhất lập luận, các tài khoản của công ty được mở tại ngân hàng hợp lệ, tiền cũng đã chuyển vào tài khoản của công ty tại Vietinbank, vì vậy ngân hàng phải có trách nhiệm với khoản tiền này. Còn việc Huyền Như lợi dụng chức vụ chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản Huyền Như là việc nội bộ của ngân hàng. Do đó, nguyên đơn đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử buộc ngân hàng phải chịu trách nhiệm dân sự liên đới với các bị cáo bồi thường cho khách.