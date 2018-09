Chưa xử lý nữ sinh ném con xuống ao khi vừa vượt cạn 

Khoảng 40 ngày sau khi Mai nhận tự tay vứt đi đứa con vừa sinh, công an chưa khởi tố vụ án.

Ngày 9/9, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án vì đang làm rõ đứa trẻ chết trước hay sau khi bị ném xuống ao. "Chúng tôi phải đợi kết quả giám định của công an thành phố", một lãnh đạo Công an huyện cho hay.

Sáng 1/8, người quản lý ao cá tại xã Phú Hòa thấy bọc nylon đen nổi lên mặt nước đã đi thuyền ra vớt. Tò mò mở ra xem, ông giật mình thấy bên trong là bé gái còn nguyên dây rốn, trên cổ và mặt có vết bầm tím. “Đứa bé có khuôn mặt tròn, đẹp như thiên thần, tay để trước ngực”, bà Lê Thị Thanh, bế đứa bé ra khỏi bọc nylon, kể.

Ao cá phía sau nhà Mai. Ảnh: Đỗ Việt

Điều tra sự việc, cảnh sát phát hiện nghi can là nữ sinh viên sư phạm tên Mai, nhà cạnh ao cá. Mai khai với cảnh sát rằng cô giấu gia đình việc mang thai. Đêm 31/7 rạng sáng 1/8 cô giấu gia đình một mình sinh con trong nhà vệ sinh trên tầng 2. Thấy con không động đậy, nghĩ đã chết, Mai bọc đứa trẻ vào túi nylon ném xuống ao sau nhà.

Theo một số người thân, Mai học ở trung tâm Hà Nội, thi thoảng mới về nhà. Cuối tháng 7, cô về thăm cha mẹ, ở lại khá lâu. Thấy vóc dáng Mai khác thường, họ hỏi nhưng Mai nói do "béo ra" và cáu gắt.

Một nguồn tin cho biết, bạn bè của Mai đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng xin xem xét cho việc làm dại dột của cô gái trẻ người non dạ.

Luật sư Trần Anh Dũng (Công ty luật Đại Phúc, Hà Nội) cho biết, nếu đứa trẻ còn sống mà người mẹ vứt bỏ, kể cả trường hợp tưởng nhầm là con đã chết thì hành vi này sẽ bị khép vào Tội giết con mới đẻ theo điều 94 Bộ luật hình sự. Mức phạt với người vi phạm từ cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Theo luật sư, việc làm rõ thời điểm chết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là căn cứ pháp lý rất quan trọng để xác định trách nhiệm của người mẹ. Nếu cơ quan có thẩm quyền sau khi điều tra, giám định pháp y kết luận đứa trẻ chết trước khi bị vứt bỏ thì Mai không bị xử lý về tội trên. Trường hợp này, căn cứ nguyên nhân, động cơ mục đích của Mai cùng các sự kiện pháp lý có liên quan, nhà chức trách sẽ có hình thức xử lý khác với người mẹ trẻ.

Đỗ Việt