Chồng cũ siêu mẫu Ngọc Thúy kiện đòi thêm tài sản mới

Ông An (Việt kiều Mỹ) vừa kiện đòi thêm vợ cũ - siêu mẫu Ngọc Thúy nhiều căn hộ cao cấp và tài sản trị giá cả trăm tỷ đồng.

Những tài sản mà ông Nguyễn Đức An mới bổ sung vào đơn kiện gửi lên TAND TP HCM để kiện đòi siêu mẫu Ngọc Thúy gồm một căn hộ thuộc dự án Hyatt Regency, Đà Nẵng, căn hộ Sunrise City, quận 7, TP HCM. Ông cũng nói đã chuyển cho vợ cũ 32 tỷ đồng để mua cổ phiếu… Tổng trị giá những tài sản lên đến cả trăm tỷ đồng.

Siêu mẫu Ngọc Thúy đang bị chồng cũ đòi lại số tiền trị giá hàng trăm tỷ.

Trước đó, vào năm 2010, ông An đã có đơn kiện gửi TAND TP HCM, yêu cầu tòa tuyên buộc Ngọc Thúy phải trả lại cho ông 39 loại tài sản được liệt kê theo danh mục bao gồm: rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản là những căn hộ cao cấp, biệt thự, những lô đất tại các dự án lớn tại TP HCM, Vũng Tàu và Phan Thiết (Sea Links Golf & County Club, Building, Sailing Tower)... trị giá khoảng 288 tỷ đồng.

Vào tháng 3/2008, tòa án Mỹ đã xử ly hôn cho ông An và Ngọc Thúy đồng thời tuyên buộc cô phải trả lại toàn bộ tài sản cho chồng vì số tài sản này được ông An mua bằng tiền riêng có trước hôn nhân. Sau khi ly hôn, Ngọc Thúy đã để cho mẹ đẻ, bà Trương Thị Bê, đứng tên nhiều tài sản.

Đầu tháng 8, TAND TP HCM đã có buổi đối chất giữa ông An với đại diện của Ngọc Thúy và bà Bê để làm rõ một số tài sản trong danh mục mà ông An kiện đòi lại. Tại buổi làm việc này, bà Bê cũng thừa nhận đang đứng tên giùm cho con gái nhiều tài sản mà trước đó được mua bằng tiền của ông An. Cũng như theo các đơn tường trình gửi lên tòa án thì nguyện vọng của bà là sẽ chuyển lại toàn bộ những tài sản này cho hai cháu gái là con chung của ông An với Ngọc Thúy theo nguyện vọng của ông An.

Bình Nguyên