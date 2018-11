Chị gái tính tung sách 'vạch trần' Meghan đúng dịp cô sinh con

Samantha Markle tuyên bố sẽ phanh phui tất cả và không giữ lại bất cứ thông tin gì về Nữ công tước xứ Sussex trong cuốn sách sắp ra mắt.

Samantha Markle dọa sẽ tung cuốn sách vào ngày con của Harry - Meghan chào đời. Ảnh: Fox.

Samantha Markle, chị gái cùng cha khác mẹ của Nữ công tước xứ Sussex, muốn phát hành cuốn sách có tựa đề "In The Shadows Of The Duchess" (tạm dịch: Dưới cái bóng của Nữ công tước), vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, để trùng với sự ra đời của em bé hoàng gia.

Theo Daily Star, Samantha đã nhắc đến một cuốn hồi ký trong nhiều tháng qua và từng nói cuốn sách có thể được đặt tên là "The Diary of Princess Pushy's Sister" (Nhật ký của chị gái Công nương đầy tham vọng).

Tuy nhiên, Samantha, 53 tuổi, hiện khẳng định sẽ cho thêm nhiều thông tin vào cuốn sách và sẽ "không giữ lại bất cứ điều gì" về người em gái 37 tuổi Meghan Markle.

"In The Shadows of The Duchess sẽ vạch trần tất cả... thế giới vẫn chưa biết sự thật hoàn toàn... Tôi sẽ không giữ lại bất cứ điều gì. Từ những lời đường mật tới những lời dối trá... Tất cả sẽ có trong cuốn sách của tôi", Samantha tuyên bố.

Nữ công tước xứ Sussex từng nhiều lần bị chị gái Samantha Markle "tố" nói dối. Ảnh: PA.

Bà Samantha, người bị bệnh đa xơ cứng và phải ngồi xe lăn, hé lộ cuốn sách sẽ kể về một mối thù gia đình có liên quan tới Tyler Dooley, 26 tuổi, con trai của Thomas Markle Jr., cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ của Meghan.

Dooley tuần trước xuất hiện trong chương trình The Royal World của MTV, khẳng định đám cưới hoàng gia của Meghan với Hoàng tử Harry hồi tháng 5 đã khiến gia đình cô bị chia rẽ.

Samantha cũng sẽ tiết lộ về việc bà bị "bắt nạt trên mạng" kể từ khi em gái Meghan trở thành người hoàng gia. Thậm chí, bà còn từng bị dọa giết và phải nhờ tới FBI để điều tra, lần ra dấu vết những kẻ chịu trách nhiệm.

Tháng trước, Samantha Markle cũng lên tiếng tố cáo Nữ công tước xứ Sussex nói dối khi tuyên bố tự kiếm tiền để đóng học phí, đồng thời khẳng định ông Thomas Markle mới là người nuôi cô ăn học.

"Bố chúng tôi mới là người trả học phí đại học cho Meghan. Cô ấy đã quên mất phần quan trọng nhất trong bài phát biểu, chúng tôi vẫn còn giữ hóa đơn để làm bằng chứng. Tôi yêu em gái mình nhưng điều này thật nực cười. Em không thể nói vậy được, Meg! Thật quá vô lý", Samantha viết trên Twitter.