Cháy nhà, mẹ thả con 1 tuổi từ tầng ba cho người lạ

Campbell được tôn là người hùng vì đã đỡ được bé gái an toàn sau khi lửa bao trùm tòa nhà nơi mẹ con em đang sống ở Texas, Mỹ.

Cháy nhà, mẹ thả con gái 1 tuổi từ cửa sổ tầng ba xuống cho người lạ đón

Byron Campbell vội vàng chạy tới hỗ trợ sau khi nhìn thấy Shuntara Thomas và đứa con gái một tuổi của cô bị kẹt trong tòa dân cư 24 căn hộ đang bốc cháy ở phía đông bắc thành phố Dallas, bang Texas, khoảng 7h sáng 21/11.

"Tôi không muốn con mình phải bỏ mạng", chị Shuntara Thomas nói với KXAS. "Lúc đó anh ấy nói với tôi rằng 'Tin tôi đi. Tôi sẽ đón được con bé, sẽ đón được'. Vì thế, tôi không suy nghĩ gì nữa mà cứ thế thả con từ tầng ba xuống".

Video quay tại hiện trường vụ cháy ghi được cảnh anh Campbell đón bé gái an toàn, theo Independent.

"Tôi đã thả con mình cho một người hoàn toàn xa lạ, nhưng nếu không có anh ấy, con gái tôi chưa chắc đã sống", chị Thomas nói thêm.

Sau khi video trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người ca ngợi Campbell là "anh hùng".

"Cô ấy có con và tất cả những gì tôi có thể làm là bảo thả bé gái xuống. Con bé lúc đó đang khóc và ho do hít phải khói. Tôi nói với người mẹ rằng khói có thể đã vào phổi bé, cuối cùng, cô ấy cũng thả con xuống cho tôi", anh Campbell kể lại. "Thật may là tôi đã đón được đứa trẻ và đưa cháu đến chỗ an toàn".

Campbell đón con gái của chị Thomas trong đám cháy hôm 21/11 ở Dallas. Ảnh: Newsflare.

Campbell cũng chính là người đã báo cho những cư dân khác sống gần tòa nhà về đám cháy. Sau khi nhìn thấy khói bốc ra từ các cửa sổ lúc lái xe qua, Campbell đã dừng lại, cùng cảnh sát và cứu hỏa gõ cửa các nhà.

Do lối thoát lên tầng thượng bị khói lửa bao trùm, Thomas và 5 người khác trong tòa nhà đã nhảy xuống những tấm bạt được người dân đứng dưới đường căng ra để thoát cháy.

Hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt nhưng đã khiến cho khoảng 40 người, gồm mẹ con Thomas, tạm thời không có chỗ ở, tổ chức Chữ thập đỏ Mỹ xác nhận. Chỉ có ba người, trong đó có một nhân viên Đội cứu hỏa Dallas, bị thương nhẹ.