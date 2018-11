Cậu bé bán rong Campuchia nói 15 thứ tiếng

Cậu bé 14 tuổi được một công ty Trung Quốc mời đến Bắc Kinh phỏng vấn và thử giọng sau khi video em nói nhiều ngoại ngữ được chia sẻ.

Cậu bé bán rong Campuchia gây sốt khi biết nói 15 thứ tiếng

Cậu bé Thaksin hồi đầu tuần này trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi trở thành nhân vật chính trong video do du khách Malaysia, Venus Goon, quay lại. Trong video, Thaksin trổ tài nói nhiều thứ tiếng lúc bán các món đồ lưu niệm.

Thaksin ban đầu nói tiếng Quan thoại, sau đó chuyển sang các thứ tiếng khác, gồm tiếng Quảng Đông, tiếng Philippines, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Thái.

Thaksin cho hay có thể nói tổng cộng 15 thứ tiếng, đều được em học trong quá trình giao tiếp với khách du lịch, theo Next Shark.

Tuy nhiên, trong số những ngoại ngữ này, Thaksin thích nhất tiếng Quan thoại và bày tỏ mong ước được đến tham dự một sự kiện âm nhạc ở Bắc Kinh. Cậu bé cho hay Tol Tithyya, em trai 11 tuổi của mình, cũng có thể nói được 11 thứ tiếng.

Thaksin 14 tuổi nhưng trông nhỏ bé hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ảnh: Facebook.

Sau khi video của Thaksin được chia sẻ rộng rãi trên mạng, một công ty truyền thông Trung Quốc đã đài thọ chi phí, mời cậu bé cùng gia đình tới Bắc Kinh. Ngoài ra, Thaksin còn được phỏng vấn và có cơ hội thể hiện giọng hát nếu em muốn trở thành ca sĩ.

Những người tài trợ chuyến đi được cho là đã nhìn thấy khả năng ca hát của Thaksin khi cậu bé thể hiện ca khúc "We Are Different" trong một video khác.

Ngoài lời mời trên, Thaksin cùng em trai cũng được nhận thêm hỗ trợ tài chính từ tổ chức Chữ thập đỏ Campuchia để có thể tiếp tục đến trường. Một tổ chức từ thiện địa phương cũng đưa hai anh em Thaksin tới cửa hàng bán đồ chơi để các em lựa chọn món đồ yêu thích.

Tổ chức Chữ thập đỏ Campuchia trao quà cho anh em Thaksin. Ảnh: Sinchew.