Cặp đồng tính nữ tuổi teen lừa bán xe máy của bạn 

Trong thời gian sống lang thang, hai cô gái tuổi trăng tròn đã lừa mượn xe của bạn đem bán lấy 10 triệu đồng.

Ngày 10/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can với Nguyễn Hoàng My (15 tuổi, phường Dịch Vọng) và Nguyễn Thủy Tiên (16 tuổi, ở Hà Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong một lần đi chơi, My và Tiên quen nhau, thuê nhà nghỉ sống chung. Tiêu hết số tiền mang theo khi giạt nhà, My và Tiên mượn xe máy của một bạn gái lừa đem bán lấy 10 triệu đồng.

Chủ xe không thấy My và Tiên trả phương tiện tìm mọi cách liên hệ nhưng cặp đôi đã tắt điện thoại, chuyển chỗ ở. Công an phường Dịch Vọng Hậu đã truy tìm được My và Tiên, chuyển Công an quận Cầu Giấy xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Việt