Cảnh sát nổ súng bắt kẻ chở ma tuý lao xe vào tổ công tác

Những bao dứa và túi đựng heroin được Bằng và Thành ném từ ôtô xuống đường. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngày 25/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chính thức thông báo về chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ Lào về Vĩnh Phúc rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Nhà chức trách đã bắt 5 người trong đường dây này, trong đó có Trần Văn Bằng (31 tuổi) là người cầm đầu và Trần Văn Thành (30 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Phúc), thu giữ 288 bánh heroin với tổng trọng lượng trên 100 kg, thu giữ 2 xe ôtô và nhiều giấy tờ liên quan. Chuyên án này được cho là lớn nhất từ trước đến nay phát hiện tại Cao Bằng.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, để có kết quả trên, các trinh sát của đơn vị đã mất nhiều tháng theo dõi, mật phục để thu thập thông tin. Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Ban chuyên án phát hiện Bằng cùng đồng bọn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào qua tuyến biên giới vào Sơn La vận chuyển về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó chuyển lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây này vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, ngay từ ngày mùng 3 Tết, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Cục đã lên đường bám sát di biến động của Bằng và đồng bọn, mật phục tại các tuyến đường dự kiến nhóm này đi qua.

Đến khoảng 22h10 ngày 23/2 tại Km 14 Quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác phát hiện hai xe ôtô do Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành lái mang theo heroin (Bằng và Thành là hai anh em họ).

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Cao Bằng chia làm ba mũi khóa đầu, khóa đuôi để tổ chức chặn bắt.

Trần Văn Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Ngọc

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Trần Văn Bằng không tuân thủ mà lái xe ôtô đâm thẳng vào xe của Tổ công tác. Thấy Bằng chống đối rất hung hăng và liều lĩnh, lúc đó buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp. Sau khi đập vỡ cửa kính ôtô, Tổ công tác đã bắt giữ được Bằng, trên xe thu giữ được một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Chạy một xe ôtô khác cách xe của Bằng không xa, khi nghe thấy tiếng súng, Trần Tiến Thành lập tức quay đầu xe. Sau đó, biết mình đang bị lực lượng Công an bủa vây, Thành vứt các túi du lịch và bao tải dứa đựng ma túy (đang để trong ôtô) xuống ven đường nhằm tẩu tán tang vật rồi tăng ga bỏ trốn. Lúc này, Ban chuyên án chốt chặn phía sau lập tức khép chặt vòng vây, chặn bắt Thành. Tuy nhiên, Thành phóng xe với tốc độ cao, nếu chặn bắt sẽ không an toàn cho Tổ công tác, do vậy Tổ công tác để cho xe của tên này đi qua. Sau gần 20 km truy đuổi, Tổ công tác đã ép sát, khống chế và bắt giữ được Thành.

Tại hiện trường, Bằng và Thành khai nhận, trong các túi xách du lịch và bao tải dứa màu vàng vứt xuống đường là heroin. Qua kiểm đếm, Ban chuyên án thu giữ 288 bánh heroin (trọng lượng 100,8 kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan. Khám xét khẩn cấp nhà Trần Văn Bằng, tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng Công an thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng.

Theo lời khai ban đầu, Trần Văn Bằng mua ma túy chịu của một người ở Vân Hồ, Sơn La với giá 175 triệu đồng/bánh, sau đó đem bán cho một người khác để kiếm lời. Khi nào nhận tiền Bằng mới trả tiền mua ma túy, đồng thời chia một nửa số tiền lãi cho đối tượng bán ma túy chịu.

Qua điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách bắt thêm ba người khác liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý này. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, những người này đều nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Phương Sơn - Bảo Ngọc