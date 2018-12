Camilla không được Thái tử Charles cưới từ đầu vì đã 'mất gin'

Ngoài trinh tiết, Camilla không phải ứng viên cho ngôi vị hoàng hậu tương lai, khiến bà là người đến sau trong cuộc hôn nhân với Thái tử Charles.

Thái tử Charles và vợ, bà Camilla Parker-Bowles, kết hôn năm 2005, nhưng gặp nhau lần đầu và trúng tiếng sét ái tình từ năm 1971. Cả hai chia tay, sau đó lấy người khác nhưng vẫn lén lút qua lại khiến cho cuộc hôn nhân của họ đều tan vỡ.

Nhiều năm nay, người hâm mộ hoàng gia luôn đặt câu hỏi tại sao Charles và Camilla không lấy nhau ngay từ đầu, để người khác, đặc biệt là cố Công nương Diana "đỡ khổ". Dưới đây là một lý do được các chuyên gia và nhà sử học hoàng gia đưa ra.

Thái tử Charles và bà Camilla - Nữ công tước xứ Cornwall - kết hôn năm 2005. Ảnh: UK Press.

Thái tử Charles ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của Hải quân Hoàng gia

Charles gặp Camilla thông qua một người bạn chung, nhà viết tiểu sử Penny Juror cho biết trong cuốn The Duchess: Camilla Parker Powels and Love Affair That Rocked the Crown.

Hai người lập tức phải lòng nhau, dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể ở các trận đấu polo hay lén lút hẹn hò tại Broadlands, khu bất động sản thuộc về ông họ của Thái tử, Bá tước Mountbatten.

Tuy nhiên, không may cho cả hai, Thái tử Charles phải tham gia Hải quân Hoàng gia đầu năm 1973. Thay vì yêu cầu Camilla chờ đợi mình quay về sau 8 tháng, Charles lặng lẽ ra đi và giữ trong lòng tình yêu cuồng nhiệt với bà.

Trong thời gian Charles vắng mặt, Camilla phát triển mối quan hệ với Andrew Parker Bowles, người sau đó là chồng của bà.

Charles gặp Camilla lần đầu tiên trong một trận đấu polo năm 1971. Ảnh: UK Press.

Camilla yêu Andrew Parker Bowles

Camilla gặp Andrew lần đầu năm 1965. "Anh ta 25 tuổi và là một sĩ quan điển trai trong đội Hộ vệ Kỵ binh. Còn cô ấy 17 tuổi nhưng rất mạnh dạn", nhà tiểu sử Juror viết.

Andrew mời Camilla nhảy và rồi họ yêu nhau. Cả hai liên tục chia tay rồi nối lại trong nhiều năm sau đó. Cuối cùng, Andrew đã ngỏ lời cầu hôn Camilla và tháng 3/1973, khi Charles đi xa làm nhiệm vụ hoàng gia. Cả hai kết hôn vào năm 1974.

Camilla có 'tiếng xấu'

Yêu nhau nhưng cả Thái tử Charles lẫn Camilla đều cảm thấy không bao giờ có thể kết hôn vào thời điểm đó vì những quy tắc nghiêm ngặt của hoàng gia. Camilla không đến từ một gia đình quý tộc. Ngoài ra, việc Camilla không còn là trinh nữ cũng được cho là một vấn đề.

Bá tước Mountbatten từng gửi một lá thư cho Charles, trong đó viết: "Trong trường hợp của những người như cháu thì nên trải qua càng nhiều mối tình trước khi kết hôn càng tốt. Nhưng ta nghĩ, đối với việc chọn vợ, cháu nên chọn một cô gái hấp dẫn, ngọt ngào và chưa từng phải lòng ai thì hơn".

Camilla làm đám cưới với Andrew Parker Bowles năm 1974. Ảnh: UK Press.

Bố của Camilla lên kế hoạch cho lời cầu hôn của Andrew

Camilla và Andrew yêu nhau nhưng bố và anh trai của Camilla mới chính là người đã làm tăng tốc mối quan hệ của họ và thúc đẩy Andew cầu hôn.

"Bố của Camilla can thiệp bằng cách đăng thông báo đính hôn trên tờ The Times", tác giả Sally Bedell Smith viết trong cuốn Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life.

Vì thông tin đã công khai, Andrew buộc phải cầu hôn.

Thái tử Charles và Công nương Diana dự sự kiện sau đám cưới năm 1981. Ảnh: UK Press.

Những 'bàn tay' khác nhúng vào

Không chỉ bố của Camilla có kế hoạch riêng cho con gái của mình mà hoàng gia cũng định "gán duyên" Charles với nhiều mối khác. Bá tước Mountbatten muốn cháu trai Charles kết hôn với cháu gái Amanda Knatchball của mình. Nữ hoàng cũng có kế hoạch đưa con trai đến gặp con gái của bạn thân là Tiểu thư Ruth Fermoy.

Charles sau đó đã gặp gỡ với hàng chục cô gái và cuối cùng hẹn hò với Diana Spencer năm 1980, kết hôn năm 1981. Cả hai có 15 năm chung sống trong một cuộc hôn nhân "bất hạnh" để rồi ly dị năm 1996. Camilla ly hôn Andrew năm 1995.