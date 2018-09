Cẩm nang du lịch song ngữ Việt - Anh

Wanderlust Tips - ấn phẩm chuyên đề du lịch sẽ ra mắt độc giả vào ngày 15/1/2016.

Ấn phẩm song ngữ Việt - Anh Wanderlust Tips được thiết kế tinh tế, tiện lợi, phát hành 6 kỳ trong năm, vào ngày mùng 5 của các tháng chẵn với số lượng 30.000 bản một kỳ.

Các bài viết theo tiêu chí ngắn gọn, thiết thực, hữu ích, xuyên suốt, thông qua loạt chuyên mục hấp dẫn. Điển hình như chuyên mục Destination giới thiệu các điểm đến mới lạ trong nước và thế giới, phù hợp với mỗi mùa, Where to - Go when cung cấp thông tin hữu ích về các dịch vụ du lịch.

Hay mục Tips gồm các bài viết về kinh nghiệm hữu ích của mỗi hành trình, Discovery chia sẻ khám phá những điểm du lịch độc, lạ, đặc sắc ở Việt Nam và thế giới. Còn mục Chat là nơi gặp gỡ những nhân vật có tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho những người yêu du lịch, Share the Love dành cho độc giả chia sẻ cảm xúc của mình sau các chuyến đi...

Với đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên nhiều kinh nghiệm về du lịch, Wanderlust Tips hứa hẹn là một trong những cuốn cẩm nang cao cấp dành cho những tín đồ đam mê dịch chuyển.

Wanderlust Tips số đầu tiên với chủ đề "Hành trình mùa xuân" được trình bày đẹp, tập hợp nhiều bài viết đặc sắc như Ký ức về Tết xưa, Những điểm đến gắn liền với loài khỉ, Khai vị Xuân với những món ăn đặc trưng dịp năm mới của các nước... Đặc biệt, trong ấn phẩm này, cuộc trò chuyện của phóng viên Wanderlust Tips với Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin mới về tiềm năng du lịch của hai quốc gia.

Với hơn 150 trang viết đầy màu sắc, ấn phẩm Wanderlust Tips số đầu tiên sẽ đem đến cho bạn đọc một không khí mùa xuân ngập tràn truyền thống văn hóa và đậm nét tinh thần hội nhập.

Minh Trí