Bố Meghan mắng dân Anh 'tàn nhẫn' khi nghe con gái bị chỉ trích

Ông Thomas Markle 'giận sôi lên' vì những lời chỉ trích không ngừng nhắm vào Meghan mỗi khi cô nói hay làm bất cứ điều gì.

Theo Express, thông qua một người bạn, ông Thomas Markle, đang lên án các cuộc tấn công được cho là "tàn nhẫn" và "vô tâm" lên con gái đang mang thai của mình, đồng thời đổ lỗi cho thói "hợm hĩnh", "phân biệt chủng tộc" của dân Anh.

Ông Thomas Markle (74 tuổi), bố của Meghan Markle. Ảnh: Mega.

Thomas (74 tuổi) cho biết ông đang "sôi sục giận dữ" vì "những lời chỉ trích liên tiếp lên Meghan". Bên cạnh đó, những người theo dõi hoàng gia và bạn bè của Nữ công tước xứ Sussex cũng đồng tình với Thomas và cho rằng đã đến lúc để Meghan yên.

Những tuyên bố của ông Thomas được đưa ra sau khi có hàng loạt câu chuyện "rò rỉ" từ những nguồn thân cận với hoàng gia gần đây về cựu nữ diễn viên Mỹ khi cô làm mếch lòng Nữ hoàng, chị dâu Kate lẫn trợ lý riêng và các nhân viên cung điện.

Tuy không tham dự đám cưới của con gái với Hoàng tử Harry hồi tháng 5 và bị Meghan từ chối gặp từ đó cho đến nay nhưng Thomas không ngừng có những bài phát biểu trên báo chí về cảm nghĩ của mình. Bạn của Thomas tiết lộ: "Chuyện này làm ông ấy đau đớn. Thomas liên tục hỏi 'Làm sao họ có thể tàn nhẫn và vô tâm như vậy. Một trong những người phụ nữ ngọt ngào nhất mà bất cứ ai đều muốn gặp lại đang bị bịa chuyện và tấn công bởi đám người Anh coi thường cô ấy".

"Ông ấy nghĩ con gái là nạn nhân của một vụ 'ném đá'. Thomas cảm thấy kinh khoàng khi tất cả điều này lại xảy ra trong lúc Meghan đang chờ đón con đầu lòng và thay vì nhận được sự ủng hộ, cô ấy lại phải chạy trốn. Ông ấy nói: 'Họ chẳng có gì ngoài sự hợm hĩnh và hành động của họ đúng là một sự sỉ nhục'", nguồn tin cho biết thêm.

Meghan hiện ở trung tâm của sự chỉ trích sau tin đồn hai cặp vợ chồng hoàng gia lục đục được lan rộng từ cuối tháng 11. Trong ảnh, William, Harry, Meghan và Kate dự sự kiện tưởng niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I tối 11/11 tại Tu viện Westminster. Ảnh: UK Press.

Những tin đồn "không hay" mà công chúng được nghe gần đây về Nữ công tước xứ Sussex bao gồm cô khiến Nữ hoàng bực mình khi khăng khăng chọn chiếc vương miện ngọc lục bảo thay vì vương miện kim cương do Nữ hoàng chỉ định. Hay Meghan khiến Kate khóc sau màn tranh luận về chiếc váy Công chúa Charlotte sẽ mặc khi làm phù dâu trong đám cưới của Harry - Meghan hồi tháng 5.

Chung quan điểm bênh vực Meghan, theo nhà viết tiểu sử hoàng gia, Christopher Wilson, hoàng gia Anh có rất nhiều nhân viên phục vụ trong đó có cả những người chỉ muốn thực hiện mọi việc theo cách cũ, phản đối làn gió mới. "Meghan cần thời gian làm quen với nền văn hoá hoàn toàn xa lạ với cô ấy", Christopher nói.

Ngoài ra, nhà quan sát hoàng gia kỳ cựu Phil Dampier, tác giả của cuốn Royally Suites, Harry and Meghan In Their Own Words, bày tỏ: "Chúng ta quên rằng Meghan nhiều tuổi hơn Kate, William, Harry và có sự từng trải từ sự nghiệp diễn xuất. Điểm mấu chốt là hoàng tộc cũng giống như phần lớn chúng ta và tất cả các gia đình đều phải trải qua thăng trầm".