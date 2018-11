Bé 5 tuổi nặng 35 kg livestream kiếm tiền chữa bệnh

Cậu bé Little Rock livestream cuộc sống đời thường trên trang cá nhân có 1 triệu người theo dõi để có tiền cho 'cuộc chiến' chữa bệnh thận.

Bé Little Rock với thân hình mũm mĩm đáng yêu. Ảnh: SCMP.

Theo The Paper, cậu bé có nickname "Little Rock" (Viên đá nhỏ) trở nên nổi tiếng trên mạng sau khi bố mẹ em tự dựng studio tại nhà ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, rồi cho con livestream để quyên tiền chữa bệnh.

Little Rock được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư, một trong những biểu hiện của việc thận bị tổn thương, từ khi 14 tháng tuổi. 5 tuổi nhưng hiện bé trai chỉ cao 1 m và nặng gần 35 kg nên trông em vừa thấp vừa tròn.

Little Rock cho biết em nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người yêu mến mình qua mạng xã hội.

Little Rock livestream tại nhà mình ở Trường Xuân, Cát Lâm. Ảnh: SCMP.

"Có rất nhiều cô chú, anh chị quan tâm đến cháu, và như vậy là cháu có thể kiếm tiền để trả tiền thuốc", Little Rock nói. "Cháu muốn tự kiếm tiền và không muốn bố mẹ phải chịu trách nhiệm nhiều về mình nữa. Cháu tin mình sẽ hồi phục".

Bố mẹ Little Rock cho hay gia đình đã tiêu hết tiền tiết kiệm 300.000 tệ (43.000 USD) và phải bán nhà để chữa bệnh cho con, trong đó có một ca phẫu thuật. Tuy nhiên, các hóa đơn tiền thuốc cứ tăng lên khiến gia đình gặp áp lực kinh tế. Mẹ cậu hiện làm quản lý bất động sản, trong khi bố chỉ là lao động chân tay. Thu nhập của họ gần như chỉ đủ trang trải cuộc sống và chăm lo sức khỏe thường ngày cho con.

Mặc dù bệnh tình của Little Rock đã tiến triển hơn so với lúc mới được chẩn đoán, mỗi tháng cậu bé vẫn phải tốn 7.000 tệ (hơn 1.000 USD) cho thuốc thang để tránh bị đông máu hay suy thận cấp.

"Nếu bạn từng nhìn thấy con chúng tôi, bạn sẽ hiểu vì sao vợ chồng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ thằng bé", người bố nói, đồng thời cho biết bị bệnh nhiều năm và bị tác dụng phụ của thuốc nhưng Little Rock lúc nào cũng vui vẻ khi xuất hiện trong livestream.

Cậu bé không được đi học nhưng đã kết bạn được với nhiều người nhờ livestream. Ảnh: SCMP.

Bị bệnh nên Little Rock không thể đi học mầm non hay có một cuộc sống bình thường, giao lưu với bạn bè. Năm ngoái, khi gia đình đăng một đoạn video Little Rock đang dùng bữa tối lên mạng, nhiều người đã tỏ ra thích thú với diện mạo tròn xoe của em. Gia đình nhiều lần khuyên Little Rock ngừng livestream vì sợ ảnh hưởng tiêu cực lên tinh thần con nhưng cậu bé không muốn từ bỏ.