Bạn trai đầu tiên nhận xét Camilla 'xấu nhưng quyến rũ'

Bà Camilla được bạn trai cũ Kevin Burke khen là một phụ nữ tuyệt vời, vui tính mà nhiều người phải mơ ước.

Bà Camilla chụp cùng Thái tử Charles trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 70 hồi năm ngoái. Ảnh: PA. Ảnh: PA.

Theo Express, bạn trai đầu tiên của Nữ công tước xứ Cornwall Camilla là ông Kevin Burke, con trai ngài Aubrey Burke, phó chủ tịch các nhà sản xuất máy bay Hawker Siddeley của Anh.

Trong cuốn "The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets" (tạm dịch: Nữ công tước xứ Cornwall: Câu chuyện và những bí mật của bà Camilla), tác giả Jessica Jayne tiết lộ ông Kevin quen rồi yêu bà Camilla khi ông mới 19 tuổi. Camilla cũng dành lần đầu tiên cho ông Keven, và đây là một trong những lý do quan trọng khiến thời điểm đó, bà khó trở thành vợ của Thái tử Charles, do không còn trinh trắng.

Kevin tiết lộ ông thích tính cách hài hước của bà Camilla và luôn thấy vui khi được ở cạnh người yêu.

"Mỗi đêm, chúng tôi uống cùng nhau hai hoặc ba ly cocktail và khiêu vũ. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, và tôi đã có cô bạn gái tuyệt vời nhất, vui tính nhất mà có thể bạn cũng phải mơ ước. Camilla rất hài hước, được nhiều người yêu quý. Cô ấy tuy xấu, đúng ra là không xinh đẹp, nhưng vẫn rất hấp dẫn và gợi cảm", ông Kevin Burke chia sẻ trong cuốn sách.

Khi được hỏi vì sao mối quan hệ này lại kết thúc, ông Kevin đáp: "Tôi vẫn ở bên Camilla suốt năm đó. Tôi nghĩ chúng tôi thực sự yêu nhau. Và rồi cô ấy bỏ tôi".

Cuốn sách cũng giải thích rằng trong thời gian hẹn hò, bà Camilla và người yêu thường có mặt ở các phòng khiêu vũ và các buổi tiệc tùng.

Chia tay Kevin, bà Camilla nhanh chóng tìm bạn trai mới. Sau khi qua lại với Rupert Hambro, xuất thân từ một gia đình làm trong ngành ngân hàng, bà Camilla đem lòng yêu ông Andrew Parker Bowles, người sau này trở thành chồng bà.

Cũng trong cuốn sách trên, tác giả Jessica Jayne cho biết bà Camilla từng có biệt danh "thỏi nam châm hút đàn ông" khi dễ thu hút đám con trai hơn các bạn gái cùng lứa dù vẻ ngoài không nổi trội. Bà được nhận xét là người phụ nữ có tính cách ôn hòa, điềm đạm khiến nhiều đàn ông bị hấp dẫn.