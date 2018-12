Ba thanh niên đánh nhân viên hàng không Thanh Hóa đối diện án tù

Luật sư cho rằng các nghi can phạm phải nhiều tình tiết tăng nặng, nhân thân xấu nên không thể phạt hành chính hoặc xử án treo.

Ngày 27/11, luật sư Trần Đại Xuân - Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hoá, đánh giá việc nhóm thanh niên đánh nữ nhân viên hàng không, hành hung lực lượng an ninh ở sân bay Thọ Xuân hôm 23/11 bị cơ quan điều tra khởi tố hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 318 (Bộ luật Hình sự 2015) là hoàn toàn chính xác, đúng người đúng tội.

Góc máy khác quay cảnh nhóm thanh niên đánh nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân Góc máy khác quay cảnh nhóm thanh niên đánh nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân hôm 23/11

Xem lại bằng chứng là băng hình do người dân cung cấp và phân tích diễn biến vụ việc, luật sư Xuân cho rằng các nghi can phạm phải nhiều tình tiết tăng nặng định khung nên khả năng sẽ bị truy tố theo Khoản 2, Điều 318 với án phạt 2-7 năm tù.

Theo ông Xuân, do vụ việc xảy ra ở sân bay - nơi có hoạt động giao thông mang tính chất đặc biệt, nhóm này đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng (theo Điểm C, Khoản 2, Điều 318). Ngoài ra, sau khi tát, đạp ngã nữ nhân viên, lực lượng an ninh có mặt can thiệp cũng bị hành hung nên nhóm thanh niên chịu thêm tình tiết tăng nặng nữa là hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng.

Nếu nhóm người trên có nhân thân xấu (từng vướng tiền án, tiền sự) sẽ thêm tình tiết tăng nặng khác là "tái phạm nguy hiểm". "Trong trường hợp này không thể xử phạt hành chính hoặc xử án treo...", luật sư Xuân nhấn mạnh.

Trước đó khoảng 14h20 ngày 23/11, ba người đàn ông gồm Phạm Hữu An (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (xã Xuân Quang, Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (thị trấn Thọ Xuân) vào sân bay Thọ Xuân tiễn bạn đi TP HCM. Họ yêu cầu nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh chung nhưng chị Giang từ chối do đang làm việc.

Nhóm thanh niên áo đen lao vào hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân hôm 23/11.

Không được đáp ứng, nhóm người đã chửi bới, tát vào mặt và đạp ngã chị Giang. Một nữ cán bộ quản lý chứng kiến chạy ra can thì bị Nhị đấm vào đầu, đạp ngã. Hai nhân viên an ninh cũng bị Dũng giật mũ, đấm vào người...

Nhóm thanh niên la hét, buông lời tục tĩu khiến nhiều hành khách và nhân viên sợ hãi. Họ chỉ dừng tay khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Thọ Xuân có mặt, khống chế. Vụ việc được lập biên bản, giao Công an huyện Thọ Xuân xử lý.

Hiện cả ba bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, cấm đi khỏi nơi cư trú. Họ cũng bị Cục Hàng không Việt Nam cấm bay trong một năm.

Lê Trung Dũng là con trai của cựu chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. Dũng có vợ và hai con, không có việc làm ổn định. Anh này cũng có tên trong danh sách theo dõi người nghiện ma tuý, chơi bời, phá phách nhiều năm qua.

Một người khác liên quan đến vụ việc là Lê Văn Nhị cũng ở xã Xuân Quang. Theo cơ quan công an, Nhị cũng có lý lịch bất hảo, mới thụ án tù về. Còn nghi can Phạm Hữu An cũng từng bị phạt 8 năm tù về tội Đánh bạc và Cướp tài sản.

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.