Bà Camilla từng có biệt danh 'nam châm thu hút đàn ông'

Bà Camilla thời trẻ dễ thu hút đám con trai hơn các bạn gái cùng lứa tuổi dù vẻ ngoài không quá xinh đẹp.

Vợ chồng Thái tử Charles chụp ảnh trước cung điện Pitti ở Florence, Italy, hồi đầu tháng 4/2017. Ảnh: AFP.

Camilla, Nữ Công tước xứ Cornwall, là người tình suốt hơn 30 năm qua của Thái tử Charles. Cuộc đời bà trải qua nhiều cung bậc màu sắc, nhiều scandal, thu hút sự chú ý của dân chúng và báo giới quốc tế. Trong cuốn "The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets", những câu chuyện, giai thoại lừng lẫy về thời tuổi trẻ của bà Camilla được tiết lộ, theo Express.

Tác giả cuốn sách, bà Jessica Jane, miêu tả Nữ Công tước xứ Cornwall "không phải là một phụ nữ đẹp" nhưng lại có "tính cách ôn hòa, điềm đạm mà nhiều người đàn ông bị thu hút".

Vợ hai của Thái tử Charles được nhận xét như một "thỏi nam châm thu hút con trai", một người "dù không được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp nhưng lại có một sự hấp dẫn đặc biệt đối với người khác giới".

"So với đám con gái cùng tuổi, Camilla khiến các bạn nam bị mê mẩn nhanh hơn nhiều", Broderick Munro-Wilson, một người bạn thời thơ ấu của Nữ công tước, nói.

Chính mong muốn được thỏa sức cưỡi ngựa, săn bắn và nhảy dù một cách đầy tự tin của bà Camilla khiến nhiều đàn ông thấy hấp dẫn. Camilla có thể bàn luận say sưa với cánh mày râu về những chủ đề quen thuộc của họ như câu cá, thể thao và săn bắt.

Tác giả Jessica Jane cũng nói thêm bà Camilla "chăm sóc" cẩn thận cho Thái tử Charles như mẹ con từ khi họ mới yêu nhau, điều mà Thái tử "từng khát khao có được từ chính mẹ mình".

Thái tử Charles biết Camilla là tình yêu của cuộc đời sau khi họ quen nhau vào đầu những năm 1970. Cuốn sách cũng ghi rõ rằng bà Camilla biết mình không xinh đẹp như người vợ đầu của Charles, cố Công nương Diana, nhưng bà luôn thấy an ủi bởi Thái tử thường tìm đến mình bất cứ lúc nào ông gặp khủng hoảng hay rơi vào cảnh bế tắc.