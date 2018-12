An ninh sân bay Thọ Xuân bị phạt vì để côn đồ đánh nhân viên

Hai nhóm an ninh kiểm soát và soi chiếu ở sân bay Thọ Xuân phản ứng chậm chạp, không kịp xử trí khi nhóm côn đồ đánh phụ nữ trước mặt.

Ngày 3/12, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính với nhóm nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) do chưa làm tròn chức trách để xảy ra vụ côn đồ hành hung nữ nhân viên Vietjet.

Ba thanh niên đánh nhân viên hàng không đối diện án cao nhất 7 năm tù Lực lượng an ninh kiểm soát, an ninh soi chiếu (áo đồng phục trắng) được cho là phản ứng chậm chạp khi để nữ nhân viên bị hành hung trước mặt.

Lãnh đạo Cảng vụ nhận định vụ 3 côn đồ hành hung nhân viên Vietjet tại sân bay mang tính chất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không, trong đó có nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không.

Cơ quan chức năng kết luận lực lượng an ninh cơ động tại sân bay Thọ Xuân đã phản ứng kịp thời để ngăn chặn các đối tượng gây rối. Tuy nhiên, một số cá nhân làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chưa thực hiện đúng chức trách được giao. Do đó, cơ quan chức năng đã thực hiện xử phạt hành chính theo quy định.

Trước đó khoảng 14h20 ngày 23/11, ba người đàn ông gồm Phạm Hữu An (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (xã Xuân Quang, Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (thị trấn Thọ Xuân) vào sân bay Thọ Xuân tiễn bạn đi TP HCM. Họ yêu cầu nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh chung nhưng chị Giang từ chối do đang làm việc.

Không được đáp ứng, nhóm người đã chửi bới, tát vào mặt và đạp ngã chị Giang. Một nữ cán bộ quản lý chứng kiến chạy ra can thì bị Nhị đấm vào đầu, đạp ngã. Hai nhân viên an ninh cũng bị Dũng giật mũ, đấm vào người...

Ba thanh niên hành hung nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân. Ảnh cắt từ clip.

Nhóm thanh niên tiếp tục la hét, chửi bậy, và chỉ ngừng khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Thọ Xuân có mặt, khống chế. Vụ việc được lập biên bản, giao công an huyện Thọ Xuân xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay một năm với nhóm người này. Ba nghi can hiện bị công an Thanh Hoá khởi tố tội gây rối trật tự công cộng.

Theo nhà chức trách, Lê Trung Dũng - một trong số thanh niên tham gia đánh phụ nữ là con trai nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã nghỉ hưu năm 2015, hai kẻ liên quan cũng mắc nhiều tiền án, tiền sự, mới ra tù.

Nhân viên an ninh hàng không là một trong 14 chức danh quy định tại Thông tư 61 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, nhân viên an ninh phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, bảo vệ an ninh tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; bảo đảm an ninh trên chuyến bay và các nhiệm vụ khác theo quy định chuyên ngành về an ninh hàng không. Tại mỗi sân bay, lực lượng này được sắp xếp vị trí riêng theo chương trình an ninh hàng không được Cục Hàng không phê duyệt, như nhân viên soi chiếu kiểm soát hàng hóa, kiểm tra hành khách lên máy bay, kiểm tra giấy tờ lên máy bay...