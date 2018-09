8 ngày truy bắt nhóm cướp 'lột quần áo', đốt taxi

Sau khi bắt nạn nhân cởi quần áo ngoài, châm lửa đốt chiếc taxi, nhóm cướp do Mạnh cầm đầu toả đi các ngả bỏ trốn.

Ngày 28/10, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố bị can với 4 người tham gia cướp, đốt xe taxi. Gần hai tuần trước, tại khu vực xã Phù Lỗ, chúng giả làm hành khách, cướp hai điện thoại, ví tiền có một triệu đồng của tài xế taxi Đinh Xuân Nam. Sau khi lột quần áo của nạn nhân và đẩy anh này xuống đường, chúng đổ xăng đốt taxi.

“Nạn nhân mặc độc chiếc quần đùi, hoảng sợ tới trụ sở trình báo trong đêm về vụ cướp. Chúng tôi nhận định vụ cướp dạng này chưa bao giờ xảy ra, những kẻ thực hiện có hành vi côn đồ”, một cán bộ điều tra Công an huyện Sóc Sơn cho biết. Do vụ án xảy ra trong đêm tối, cùng thông tin vụn vặt do bị hại cung cấp, cảnh sát gặp khó khăn khi xác minh nhóm cướp.

Chiếc taxi giờ chỉ còn đống sắt.

5 ngày sau, cảnh sát phát hiện trong nhóm cướp có Nguyễn Xuân Hiền (21 tuổi), kẻ không nghề nghiệp, thích “đập đá”. Hiền đã có vợ con nhưng thường xuyên vắng nhà, gia nhập một nhóm chuyên đòi nợ thuê, lấy tiền sử dụng ma tuý "đá". Từ ngày xảy ra vụ cướp, Hiền bặt tăm, không ai liên lạc được.

Qua rà soát, trinh sát phát hiện kẻ này thường xuất hiện ở khu vực xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Chiều tối 24/10, khi đang lang thang ở ngã tư xã Trung Văn, Từ Liêm, Hiền bị bắt. Tại cơ quan công an, ban đầu cảnh sát hỏi gì Hiền đều trả lời "không biết". Sau hai tiếng "đối đầu", Hiền đã phải thừa nhận hành vi.

Hiền khai quen Hoàng Quốc Mạnh, Hà Anh Vũ (21 tuổi) và Đào Văn Ninh (17 tuổi) trong những lần ăn chơi và tối 16/10 cả nhóm rủ nhau đi cướp. “Lúc đó, chúng tôi đã xác định được Mạnh là tên cầm đầu. Việc truy tìm tên này được tập trung cao độ nhưng Mạnh vẫn bặt tăm”, điều tra viên chia sẻ.

Theo cảnh sát, Mạnh có gia đình khá giả. Hơn một tháng trước, do xích mích kinh doanh với gia đình, Mạnh mang theo xe máy, bỏ nhà đi.

“Hắn kết thân với một "đàn anh" ở thị trấn Xuân Hoà, Phúc Yên chuyên đi đòi nợ thuê. Sau khi gặp Hiền, Vũ và Ninh, Mạnh thường rủ tham gia đòi nợ thuê để kiếm tiền đập "đá”, cán bộ tham gia truy bắt cho biết. Không chỉ đòi nợ kiểu xã hội đen, mỗi lần hết tiền, Mạnh rủ đồng bọn đi cướp.

Cũng theo lời Hiền, gây án xong, chúng về chỗ đàn anh khoảng 3 ngày. Nghe ngóng công an vào cuộc điều tra, chúng đã toả đi các hướng bỏ trốn. Hiền khai, chỉ khi nào cần “làm ăn, chơi bời” mới tụ lại nên không biết rõ thông tin từng đồng phạm.

Nghi can Mạnh. Ảnh: Việt Dũng

25 trinh sát của công an huyện và thành phố được chia thành nhiều tổ, truy tìm Mạnh, Vũ, Ninh. Lãnh đạo huyện Sóc Sơn “hạ lệnh” phải bắt nhanh từng tên, không để chúng bỏ trốn xa khỏi địa phương. Lần lượt trong các ngày 25 và 27/10, Vũ, Ninh và Mạnh bị bắt giữ. “Vũ bị tóm lúc rạng sáng khi về nhà lấy tiền để bỏ trốn, còn Ninh bị phát hiện ở một quán Internet khu vực xã Mỹ Đình”, một điều tra viên cho hay.

Theo lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn, 4 tên này bị khởi tố về tội Huỷ hoại tài sản. Do hành vi cướp tài sản xảy ra tỉnh Vĩnh Phúc nên cơ quan điều tra không khởi tố được tội danh này mà chuyển cho công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, tại bến xe Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, 4 tên cướp đã lên taxi của anh Nam, điều anh đi lòng vòng nhiều nơi. Đến xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, chúng khống chế, cướp taxi của anh này. Mạnh lái xe chở cả nhóm về huyện Sóc Sơn thì lột quần áo, đốt xe phi tang gây thiệt hại hơn 230 triệu đồng.

Việt Dũng