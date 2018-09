Zumba trên nền nhạc Việt khuấy động teen

Clip cover điệu nhảy zumba 'Dance with Coca-Cola' của các hot teen Huyền Lizzie, Ngọc Thảo, BB Trần… được cộng đồng mạng chuyền tay và bình luận sôi nổi.

Bài nhảy sở hữu khá nhiều yếu tố làm nên một trào lưu trong cộng đồng mạng như: độ phủ sóng rộng (được giới thiệu trong nhiều sự kiện cộng đồng, đồng thời có nhiều hot teen hưởng ứng tập luyện), dễ thể hiện (điệu nhảy chỉ gồm 4 động tác: gập bụng, xoay người, lắc hông và phối hợp các động tác tay chân) và âm nhạc rộn rã, lôi cuốn (bài hát zumba lời Việt này do chính nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác). Nhiều facebooker thích thú trước vũ đạo và bài nhạc của bài zumba này khi xem clip cover của các hot teen.

Bài nhảy gồm 4 động tác chính khá đơn giản.

Facebooker Minh Anh Nguyễn hào hứng chia sẻ: “Harlem Shake hay Gangnam style không nhảy được chứ cái này thì nhảy ngon lành”. Tuy nhiên, điều thực sự khiến các bạn tỏ ra thích thú khi xem các clip nhảy zumba lại đến từ âm nhạc. Nhiều bình luận có nội dung như: “Mình thích nhạc của bài này”, “Nghe nhạc xong muốn nhún nhảy theo ghê”, “Nhạc nền trong clip là bài hát nào vậy nhỉ? Nghe hay quá!” đã xuất hiện dưới clip cover của “Phở Ngọc Thảo” và Huyền Lizzie. Thậm chí, facebooker Lý Nhật Ánh còn chia sẻ: “Mấy hôm nay đi làm, các chị phòng mình cứ xem cái này suốt”.

Không dừng lại ở việc chiêm ngưỡng và xuýt xoa khen ngợi các hot teen cover Zumba, nhiều bạn trẻ đã bắt tay vào tập luyện. Facebooker Lương Đoàn bật mí: “Mình tập được 2 ngày rồi nè, hơi bị dễ, nhạc hay nên cũng thích tập hơn”. Cùng “hội ghiền Zumba” với Lương Đoàn, cô bạn Tiểu BéoBéo cũng chia sẻ cảm nghĩ sau khi tập luyện “Tập 2- 3 ngày nay rồi, ê hông quá…”.

Không chỉ tập luyện riêng lẻ, nhiều bạn còn lập nhóm nhảy Zumba ngay ở trường. Facebooker Lam Nguyen đã loan tin ngay dưới clip của Ngọc Thảo: “Hot quá nè, bữa mấy bé trường mình cũng đang tập cái này nè”. Có thể nói, tác dụng điệu nhảy Zumba trong việc giảm cân, giữ dáng và nâng cao sức khỏe đã thu hút teen nhiệt tình tập luyện, nhất là khi Tết cổ truyền đang cận kề và nhu cầu F5 bản thân của teen đang tăng lên trông thấy.

Nhiều hot teen đã cover bài nhảy “Dance with Coca-Cola” theo phong cách, cá tính của riêng mình gây sốt trên cộng đồng mạng trong thời gian qua

Không giống như nhiều trào lưu cover khác, có giai đoạn thịnh hành và thoái trào, bài nhảy Zumba này còn có thể thay thế một bài tập thể dục hằng ngày. Chính vì thế, sau một thời gian dài khuấy động cộng đồng mạng, vẫn có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ quyết tâm tập luyện để giảm cân, lấy lại dáng trước thềm năm mới. Facebooker Minh Huệ quyết tâm: “Vì sự nghiệp giảm kg, tập luôn!” trong khi bạn Nhớ Để Quên gợi ý: “Cái này tập tại nhà cũng hiệu quả chứ nhỉ”.

Không chỉ có các bạn nữ mới quan tâm đến Zumba, các bạn nam và thậm chí là cả các bà mẹ cũng hứng thú với điệu nhảy này. Chẳng hạn như facebooker Trần Lương Anh, sau khi xem xong clip cover của Ngọc Thảo đã nêu ngay thắc mắc :“Con trai tập cái này được hông ta?”. Tương tự, facebooker Mai Truongson xin tư vấn: “Hợp với phụ nữ sau sinh không?”, thế mới biết sức hút của bài nhảy không hề nhỏ chút nào.

“Dance with Coca-Cola” là bài nhảy Zumba được giới thiệu từ năm 2011 tại các sự kiện do Coca-Cola tổ chức và tài trợ như H2T Concert, Fun Run, Hanoi Run for Children, Việt Dã… Với những động tác đơn giản, nền nhạc sôi động cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của kiện tướng quốc gia dancesport Nguyễn Hoàng Thảo Uyên, hoạt động nhảy Zumba đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của hơn 40.000 bạn trẻ trong các sự kiện cộng đồng năm 2013, truyền đi thông điệp tích cực vận động cơ thể, sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam.

