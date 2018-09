'Yêu râu xanh' sát hại cụ bà ở Bạc Liêu bị bệnh tâm thần

Nhà chức trách thấy Nguyễn Giang Anh có dấu hiệu bệnh tâm thần nhẹ nên tạm đình chỉ điều tra, đưa đi trị bệnh bắt buộc.

Chiều 2/9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã đình chỉ điều tra đối với bị can giết người, hiếp dâm và cướp tài sản là Nguyễn Giang Anh (25 tuổi) ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Nguyên nhân tạm đình chỉ là để đưa bị can này lên Biên Hòa điều trị bệnh tâm thần.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra nhà chức trách phát hiện Giang Anh xuất hiện triệu chứng tâm thần nhẹ. Khi nào trị hết bệnh, đưa về Bạc Liêu phục hồi điều tra.

Trước đó, rạng sáng 29/5, người dân xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (Bạc Liêu) phát hiện cụ bà bán chuối chiên 75 tuổi chết trong nhà ở ấp Bình Hổ, trên người không mặc quần áo, cổ bị cứa chảy nhiều máu. Khám nghiệm hiện trường nhà chức trách thu giữ con dao cán vàng găm chặt vào thi thể và phát hiện nhiều dấu vân tay lạ trên người nạn nhân.

Qua giám định khoanh vùng được nghi can, Công an Bạc Liêu khởi tố vụ án Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Hai ngày sau đó nhiều trinh sát nhận lệnh đi Kiên Giang khi biết Giang Anh vắng mặt tại địa phương và có người thân ở huyện Vĩnh Thuận, cách hiện trường gần 40 km.

Sau khi bị bắt, thanh niên này khai đi làm thuê ở Cà Mau. Trước ngày gây án, Giang Anh về quê thăm bà nội. Chiều 28/5, nhìn ra bến sông tên này thấy cụ bà Lê Thị Ba cởi trần tắm. Phát hiện lưng quần bà cụ vận chiếc túi vải gói trong nilon, tên này nghi là tiền nên nảy sinh ý đồ xấu. Tối đó, Giang Anh mua lít rượu trắng, rủ 3 thanh niên cùng xóm nhậu đến gần nửa đêm. Khoảng 1h sáng hôm sau tên này khoét vách đột nhập nhà láng giềng ở một mình, thấy bà Ba ngủ không mặc áo.

“Tôi lấy dao yếm trong nhà nạn nhân cắt đứt dây mùng, đè lên người bà Ba để cắt cổ cho đến chết”, hung thủ khai và cho biết sau đó đã lần tìm túi vải lấy tài sản rồi giở trò đồi bại.

Phúc Đạt