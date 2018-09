Xuất hiện người nhận là chủ nhân 5 lượng vàng đánh rơi

Chiều 31/8, công an nhận được cuộc điện thoại của người nhận là chủ nhân số vàng mà chị Mai nhặt được và sẽ xác minh trước khi xử lý.

Công an TP Cà Mau cho biết đã thống nhất xử lý 5 lượng vàng mà chị Phạm Tuyết Mai (35 tuổi, thường trú xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) nhặt được theo Điều 241 Bộ luật Dân sự. Cụ thể, chị Mai sẽ nhận 10 tháng lương tối thiểu (tương đương 27 triệu đồng) cộng với 50% của phần vàng còn lại sau khi trừ đi 10 tháng lương tối thiểu (tương đương 41 triệu đồng). Tổng cộng, số tiền chị Mai nhận được khoảng 68 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ sung công quỹ nhà nước.

Đại úy Nguyễn Thu Thủy, cán bộ thụ lý vụ việc, cho biết: “Tuy nhiên, ngày 31/8 vừa xuất hiện một cuộc điện thoại nói rằng họ là chủ số vàng. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này trước khi xử lý số vàng trên. Cũng phải xác minh xem sự thật thế nào vì có khi người ta không đọc được báo mà chúng tôi đã thông tin”.

Trước đó, lãnh đạo Nhà máy rác Cà Mau có văn bản đề nghị Công an TP Cà Mau toàn quyền xử lý số vàng nhặt được theo quy định của pháp luật.

Chị Mai có khả năng nhận được một nửa số tiền nếu không ai đến nhận.

Chị Mai là công nhân Nhà máy rác Cà Mau. Ngày 4/8/2014, lúc 15h, trong khi đang phân loại rác tại một dây chuyền trong nhà máy, chị Mai bất ngờ phát hiện một cái ví mục nát, chị cầm lên, phát hiện có nhiều vàng gồm dây chuyền, nhẫn (sau này giám định được gần 2 chỉ vàng 24K và 47 chỉ vàng 18K, tức gần 5 lượng vàng). Ngoài vàng, trong ví còn có một số giấy tờ nhưng đã mục nát, không còn nhận ra tên người nữa.

Khoảng 30 phút sau, bảo vệ nhà máy đến mời chị lên văn phòng và đề nghị đưa lại số vàng. Chị không đồng ý nên xảy ra đôi co. Sau đó, công an phường đến làm việc và cuối cùng số vàng trên được giao cho Công an TP Cà Mau tạm giữ. Công an thông báo trên báo Cà Mau để ai mất đến nhận lại.

Theo thông báo của Công an TP Cà Mau, nếu sau 30 ngày không ai nhận thì sẽ xử lý số vàng trên. Chị Mai chờ hết 30 ngày đến Công an TP Cà Mau xin nhận lại vàng. Tuy nhiên, chị đi lại nhiều lần mà không có kết quả.

Chị Mai kể: “Do nghèo khó nên số vàng trên với tôi là tài sản khá lớn. Tôi mất ăn, mất ngủ, đi tới lui nhiều lần, tốn kém và tổn sức quá nhiều. Hơn thế nữa, vì cái vụ lượm vàng này mà tôi mất luôn việc làm. Hôm đó, sau khi tôi quyết liệt cự lại ban lãnh đạo nhà máy thì bị đề nghị đình chỉ công việc. Sau đó, tôi bị chấm dứt hợp đồng lao động luôn”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Tân (Giám đốc Nhà máy rác Cà Mau) khẳng định chị Mai bị sa thải vì đã tự ý bỏ việc nhiều ngày liền, vi phạm hợp đồng lao động.

Về số vàng, Giám đốc Nhà máy rác Cà Mau Nguyễn Tiến Tân khẳng định đây là tài sản của đơn vị mình. Tuy nhiên, nhà máy đã đề nghị Công an TP Cà Mau xử lý theo pháp luật như công văn đã gửi trước đó.

Chiều 31/8, Đại tá Nguyễn Quang Khởi, Trưởng Công an TP Cà Mau, đã chỉ đạo cho Đại úy Nguyễn Thu Thủy, cán bộ thụ lý vụ việc, cung cấp thông tin. Theo đó, Đại úy Thủy xác định mẩu thông báo trên báo Cà Mau về số vàng nhặt được để “sau 30 ngày nếu chủ sở hữu không đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ xử lý số vàng trên” là do nhầm lẫn bởi theo đúng luật thì thời hạn trên phải là một năm.

Công an TP Cà Mau đã chờ đúng một năm không có người nhận mới tiếp tục các bước xử lý tiếp theo. Theo Đại úy Thủy, ngày 27/8, Nhà máy rác Cà Mau có công văn đề nghị Công an TP Cà Mau toàn quyền xử lý số vàng trên với các gợi ý: sung công quỹ nhà nước, cho các tổ chức từ thiện xã hội hoặc trả cho người nhặt.

Chị Phạm Tuyết Mai (phải) đang kể lại chuyện nhặt được vàng.

Vụ việc của chị Mai ở Cà Mau cũng tương tự như vụ chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) phát hiện 5 triệu yen Nhật trong chiếc loa thùng cũ mà chị mua ve chai. Vụ này cũng từng gây ra tranh cãi pháp lý, rằng nên áp dụng Điều 239 BLDS để trả hết cho chị Hồng toàn bộ số tiền nhặt được hay áp dụng Điều 241 Bộ luật dân sự để cho chị hưởng hơn một nửa (như cách Công an TP Cà Mau áp dụng đối với chị Mai).

Tuy nhiên, cuối cùng ngày 2/6, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đã áp dụng khoản 2 Điều 239 Bộ luật dân sự (trường hợp vật không xác định được chủ sở hữu) để trả toàn bộ số tiền cho chị Hồng.

Theo Pháp Luật TP HCM