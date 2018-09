Xót con gái lấy chồng nghèo, bố chém con rể

Người đàn ông chém chết cụ bà hàng xóm, 'múa dao' gây thương tích cho con rể và 4 người khác ngay sau đám cưới con gái.

Theo bản án tuyên sáng nay tại tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội, ngày 8/9/2011 con gái lớn của Vũ Văn Mạnh cùng chồng về nhà bố mẹ ăn lại mặt sau đám cưới. Bực mình vì con rể nhà nghèo, quê xa, con gái đang học đại học phải bỏ dở, ông Mạnh buồn bã, quát mắng trút giận lên con trai.

Con rể vào can và bị ông ta cầm dao đâm một nhát vào sườn trái. Nạn nhân van vỉ “con xin bố đừng chém con” nhưng bị cáo lạnh lùng nói “đâm cho mày chết”. Do mọi người can ngăn, con trai giằng lấy dao, Mạnh vào bếp lấy con dao to hơn lao ra ngõ. Gặp ai ông ta cũng dọa vung dao khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Hai thanh niên bị ông ta đuổi kịp, chém gây thương tật.

Chạy tiếp vào nhà hàng xóm, Mạnh chém một cụ bà tử vong rồi xuống tay với một trẻ em và phụ nữ. Tổng cộng, một nạn nhân thiệt mạng, 5 người bị thương.

Tại phiên sơ thẩm mở tháng 4/2014, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt Mạnh án tù chung thân. Bản án bị VKS Hà Nội kháng nghị vì cho rằng Mạnh bị tâm thần, căn cứ giám định pháp y. Vợ Mạnh với tư cách người giám hộ cho chồng cũng làm đơn kháng cáo xin giảm án.

Tòa cấp cao tại Hà Nội đã mở nhiều phiên phúc thẩm song do kết quả giám định pháp y tâm thần chưa thống nhất nên phải hoãn. Lần nào Mạnh ra tòa cũng mang dáng vẻ ngây ngô, ngơ ngác, tỏ ra không hiểu nội dung thẩm vấn của Hội đồng xét xử.

Làm việc với cơ quan điều tra, 5 nạn nhân sống sót cho rằng tin thần Mạnh bình thường, bị cáo có nghề thợ mộc ổn định. Trong khi đó, vợ Mạnh khai chồng bị tâm thần lâu năm nhưng gia đình giấu giếm, chỉ đi chữa thầy lang ở miền núi.

Tại phiên xử ngày 5/4, sau khi nghe kết quả trưng cầu giám định của các giáo sư, tiến sĩ chuyên sâu về lĩnh vực tâm thần, tòa phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, yêu cầu giám định chính xác trạng thái tâm thần của Mạnh. Tòa yêu cầu xác định trong quá trình gây án với 6 người lúc nào Mạnh bị mất kiểm soát, lúc nào không.

VnExpress