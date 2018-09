Xem 'phim đen', cô bé lớp 8 trao thân cho đàn ông có vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Đăng Khoa về tội Giao cấu với trẻ em.

Công an quận Kiến An cho biết mới nhận được đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Thị Hà (học sinh lớp 8 trường THCS Đông Hòa, quận Kiến An) về việc Hà bị Trần Đăng Khoa (trú quận Kiến An) thực hiện hành vi giao cấu.

Nữ sinh lớp 8 chủ động trao thân cho người đàn ông đã có vợ. Ảnh minh họa.

Theo lời trình báo của Hà thì cô bé có quen với một người đàn ông tên Khoa độ tuổi khoảng 20-25 ở ngã 5 Kiến An từ tháng 3. Khoa đã có vợ con nhưng mới ly hôn. Quãng thời gian quen Hà, Khoa tán tỉnh nên cô bé mới lớn đã xiêu lòng. Hà thường xuyên đến chơi phòng trọ của Khoa và hai người quan hệ tình dục. Đặc biệt chuyện này đều do Hà tự nguyện và chủ động trước.

Sau lần quan hệ đầu tiên khoảng 3 ngày, do được nghỉ học, bố mẹ không có nhà nên Hà lấy xe máy của gia đình đi đến phòng trọ của Khoa. Khi gặp nhau, hai người đi ăn chè sau đó về phòng trọ. Tại đây, Hà nằm xem phim, khi Khoa đến gần thì phát hiện Hà đang xem phim sex. Khoa định xóa thì Hà nói đây là điện thoại của bố mình nên không cho xóa. Sau đó, Khoa và Hà nằm cùng nhau xem phim sex và tiếp tục quan hệ tình dục.

Sau khi xác minh, Công an đã triệu tập Khoa để điều tra. Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận đúng như những gì Hà đã trình báo. Dù được cô bé lớp 8 chủ động và tự nguyện trao thân nhưng Khoa vẫn bị khép vào tội Giao cấu với trẻ em.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo An Ninh Hải Phòng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.