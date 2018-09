Xe máy đối đầu ôtô khách, hai mẹ con tử vong

Xe máy của người mẹ chở con gái ở Quảng Nam kẹt dưới đầu xe khách khi chạy ngược chiều trên quốc lộ, trong điều kiện trời mưa, đường trơn.

Tối 15/7, anh Nguyễn Linh Lăng (50 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ôtô khách mang biển Cần Thơ chạy hướng Bắc Nam trên quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X.

Khi đến xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), ôtô đối đầu với xe máy do chị Trần Thị Hương Giang (30 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) cầm lái, chở theo con gái 5 tuổi chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến mẹ con chị Giang tử vong tại chỗ. Nhân chứng cho hay thời điểm xảy ra sự việc trời đổ mưa, đường trơn. Tại hiện trường, xe máy mắc kẹt dưới đầu xe khách.

Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sơn Thủy