Xe khách lao xuống ruộng, 13 người nhập viện

Xe tải nằm choán hết phần đường còn xe khách lao xuống ruộng ở Nghệ An khiến 13 hành khách bị thương.

Trưa 8/6 xe khách mang biển Thanh Hóa do tài xế Hoàng Việt Dũng (28 tuổi, trú tại Thanh Hóa) cầm lái chạy hướng Bắc Nam chở gần 20 hành khách khi tới đường tránh thành phố Vinh (Nghệ An) va chạm với xe tải mang biển Đà Nẵng do Phạm Đức Linh (35 tuổi, trú tại Quảng Nam) chạy ngược chiều, đang vượt một xe tải biển Hà Nội.

Tai nạn khiến xe khách bị mất lái lao xuống ruộng bên phải đường sâu vài mét, xe chạy thêm khoảng 20m mới dừng hẳn. Chiếc xe tải biển Đà Nẵng lật chắn ngang hết phần đường, còn xe tải biển Hà Nội lao xuống ruộng lật nghiêng.

13 người trên xe khách bị thương được xe cấp cứu chuyển về bệnh viện 115 Nghệ An và bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Theo bác sĩ hai bệnh viện, hầu hết nạn nhân bị chấn thương phần mềm, không có trường hợp nghiêm trọng. Dự kiến các bệnh nhân sẽ xuất viện hết trong hôm nay.

Do xe tải trong vụ tai nạn nằm choán hết đường tránh, cảnh sát giao thông phân luồng cho phương tiên tham gia giao thông Bắc Nam đi vào đường thành phố Vinh nên không xảy ra ách tắc. Vài giờ sau, các xe trong vụ tai nạn được cẩu khỏi hiện trường.

Công an Nghi Lộc cho hay, cả ba tài xế không có ai bị thương nặng nên đang được lấy lời khai. Các xe gặp nạn được đưa về trụ sở công an để phục vụ khám nghiệm.