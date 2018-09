Chiếc xe húc gãy hàng rào chắn trước khi lộn hai vòng lên không, may mắn tài xế vẫn giữ được mạng sống.

Xe hơi mất lái lộn 2 vòng trên không, tài xế thoát chết

Sohu đưa tin tai nạn xảy ra khi tài xế họ Zhang đang điều khiển chiếc xe hơi màu đen trên đại lộ Gaoxin ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hôm 27/10.

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc xe đi chệch hướng rồi húc thẳng vào hàng rào an toàn giữa đường và lộn nhào. Khoảnh khắc chiếc xe hoàn toàn mất lái và lộn hai vòng trên không trước khi đáp xuống đất cũng lọt vào camera.

Sau tai nạn, xe của Zhang bị hư hỏng nặng, cả phần mui trước và sau xe đều vỡ nát, nắp capo thì long hẳn ra. Zhang may mắn thoát chết và được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương nghiêm trọng. Anh thừa nhận hôm đó quá mệt nên mất kiểm soát.

Cảnh sát Nam Xương đang điều tra làm rõ vụ việc.