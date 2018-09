Xe gặp tai nạn, người dân 'hôi' 18 tấn nhãn

Sau khi xe lao xuống vực, nhiều người dân lao tới và lấy đi nhiều tấn nhãn tươi, có người mang cả thuyền tới chở hàng.

Sáng 7/2, ông Bùi Văn Duyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Bích Thị có địa chỉ tại số 178, đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, tỉnh Hưng Yên cho biết, công ty ông bị người dân "hôi của" một cách man rợ.

Theo ông Duyên, vào ngày 21/1, xe đầu kéo container của công ty cổ phần do tài xế Lê Văn Công (sinh năm 1982) điều khiển từ Thà Khẹt (Lào) qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), trong container chở khoảng 18 tấn nhãn tươi đóng thùng được nhập từ Thái Lan, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Khoảng 11h30 phút cùng ngày, xe đi đến địa phận xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình thì bị tai nạn. Chiếc xe bị lật nhào xuống vực sâu khoảng 20m. Lái xe may mắn thoát nạn trong gang tấc nhưng container bị vỡ tung khiến hàng trăm thùng nhãn bung ra ngoài.

Thùng container chở hàng bị người dân quây kín.

Sau khi tai nạn xảy ra, phụ trách phòng điều hành công ty đã thông báo tới công an huyện Minh Hóa, nhờ sự trợ giúp từ phía cơ quan chức năng tới hỗ trợ bảo vệ hàng hóa. “Người trực ban tại công an huyện đã ghi nhận thông tin của tôi và nói sẽ báo cáo lại chỉ huy để cử cán bộ xuống hiện trường. Chúng tôi rất an tâm và cũng điều động một vài nhân viên của công ty tại địa bàn đến hiện trường để hỗ trợ”, anh Công nói.

Trong khi đó, tại hiện trường người lái xe tên Công còn đang ê ẩm khắp cơ thể sau tai nạn đã nhận ra có nhiều dân từ đâu ùa đến, lao xuống vực, nơi chiếc xe “bạc mệnh” đang nằm.

“Ban đầu họ đứng nhìn, rồi lấy một vài thùng nhãn bị dập nát. Chúng tôi đã ngăn cản và xin người dân không được lấy hàng hóa của doanh nghiệp. Một lát sau, lực lượng CSGT cùng cảnh sát hình sự, công an xã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, nhưng diễn biến sự việc thì lại không như ý…”, lái xe Công than thở.

Người dân dùng cả thuyền để chuyên chở hàng hóa 'hôi của' được.

Theo lái xe Công, người dân kéo tới mỗi lúc một đông, lên tới hơn trăm người, kèm theo hàng chục người từ 3 xe khách đi ngang qua dừng lại, xúm tới xe nhãn.

“Họ không hỏi han mà bắt đầu lấn tới chỗ chiếc xe bị lật. Mỗi người bê một thùng rời khỏi hiện trường trong sự sảng khoái. Còn nhóm công an khoảng 7 người cũng đành bó tay. Dù có nói người dân không được lấy hàng nhưng không ai nghe cả. Họ bê từng thùng hàng rời đi ngay trước mặt công an. Chúng tôi thì van xin trong vô vọng…Nhiều người thậm chí còn đưa cả thuyền đến để cướp hàng. Cả một xe hàng của chúng tôi đã không cánh mà bay…”, tài xế Công thuật lại.

Ông Duyên cho biết: “Đây là hành vi cướp của trắng trợn. Không hiểu sao, lực lượng chức năng có mặt tại đó cũng không thể ngăn cản được người dân. Chúng tôi mong muốn có một câu trả lời có trách nhiệm từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình và sớm đưa những kẻ cướp ngày này ra ánh sáng.”

Theo VTC