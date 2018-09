Xe đi ăn cưới đối đầu xe tải, 4 người bị thương

Từ Đồng Nai về Đồng Tháp dự đám cưới, xe 7 chỗ của nhóm công nhân bị xe tải đâm trực diện khi còn cách tiệc cưới khoảng 40 km.

Cú húc chí mạng khiến chiếc ôtô của nhóm công nhân hư hỏng nặng, thay vì đến chúc mừng ngày vui của đồng nghiệp, các nạn nhân được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng tài xế và 3 người đi cùng đầm đìa máu.

Ông Phong cho biết sẽ tệ hại hơn nếu ông không kịp thắng gấp để giảm lực va đập. Ảnh: T.C

Bác sĩ Ngô Lê Đại, khoa Cấp cứu, Bệnh viện chợ Rẫy cho biết, 2 trong số 4 người nạn nhân bị thương nặng, trong đó, tài xế Nguyễn Thanh Phong 43 tuổi chấn thương nghiêm trọng vùng ngực, dập phổi. Bé Nguyễn Trung Việt sinh năm 2007 chấn thương đầu và gãy chân trái.

Đến chiều 2/11, cả hai nạn nhân đều phải được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ. "Người bệnh tỉnh nhưng diễn tiến của tổn thương ở phổi và ở đầu vẫn phải được giám sát", ông Đại nói.

Băng bó ở tay, ngực còn lưu lại nhiều vết thương do va đập, tại xế Phong cho biết, xe gặp nạn trên quốc lộ 62, đoạn Thạnh Hóa (Long An), vị trí này cách đám cưới khoảng 40 km. "Tôi đang lái thì thấy chiếc xe tải chạy ngược chiều tốc độ rất cao, xe này né một xe máy rồi mất lái đâm thẳng vào xe chúng tôi. Do quá bất ngờ nên tôi chỉ thắng gấp chứ không tránh kịp. May mắn không có ai tử vong", nạn nhân nói.

Cùng thời điểm trên, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận trường hợp tương tự. Một gia đình khác đi du lịch ở Phan Thiết (Bình Thuận) và bị xe tải ngược chiều đâm phải. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại nhập viện trong tình trạng một người gãy nhiều xương sườn, chấn thương đầu, một người chấn thương đầu mặt.

Thiên Chương