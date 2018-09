Xe chở hàng chục công nhân gây tai nạn liên hoàn 

Ôtô 50 chỗ đưa đón công nhân đi qua quận Bình Tân (TP HCM) đã đâm vào đuôi xe tải bên đường. Tài xế nhập viện, hàng chục người trên xe nhốn nháo.

Đầu xe khách bị biến dạng sau có đâm mạnh. Ảnh: Châu Thành

6h30, xe khách do tài xế Phạm Hữu Thanh (41 tuổi, ngụ Long An) chở hàng chục công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Tân Tạo. Xe chạy nhanh trên quốc lộ 1A, hướng từ An Lạc về Khu công nghiệp thì đâm vào đuôi xe tải của Hồ Vũ Linh (23 tuổi, ngụ Cà Mau) đang dừng bên đường.

Cùng thời điểm này, xe tải do anh Hồ Văn Tuấn (34 tuổi, quê Tiền Giang) đang chạy phía sau đã không xử lý kịp, tông tiếp vào đuôi xe khách.

Tai nạn liên hoàn khiến đầu xe khách bể nát, biến dạng hoàn toàn, hai xe tải cũng hư hỏng nặng. Hàng chục công nhân trên xe khách một phen hoảng loạn, tài xế xe này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát giao thông quận Bình Tân đã có mặt để giải quyết hiện trường. Đến 8h cùng ngày, các phương tiện liên quan được xe cứu hộ đưa đi nơi khác.

Châu Thành