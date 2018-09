Xe cấp cứu bị nghi bỏ thai phụ gặp nạn giữa đường

Sau tai nạn, xe cấp cứu được cho là đã đến hiện trường nhưng thấy nạn nhân đắp chiếu nên rời đi, không phát hiện thai nhi 7 tháng tuổi.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ tai nạn sáng 26/1, tại đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng). Xe khách của Công ty TNHH buýt Hải Phòng đang lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đã cán phải một phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ đang mang thai 7 tháng bị cuốn vào bánh ôtô khách, tử vong tại chỗ.

Khoảng 15 phút sau tai nạn, xe cấp cứu đến hiện trường nhưng thấy nạn nhân được đắp chiếu nên họ rời đi ngay mà không kiểm tra tình trạng của nạn nhân, dẫn đến không phát hiện thai nhi 7 tháng, cũng như không can thiệp y tế với nạn nhân.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị Công an thành phố Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm người gây tai nạn. Ngoài ra, Sở Y tế Hải Phòng phải xác minh rõ những nội dung phản ánh về tinh thần, thái độ của cán bộ y tế trong ca cấp cứu có mặt trên xe cứu thương, xử lý trách nhiệm nếu vi phạm.

Theo người dân địa phương, người phụ nữ tử nạn tên Thanh 27 tuổi, quê ở phường Máy Chai (Ngô Quyền, Hải Phòng), lấy chồng tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng). Vợ chồng chị Thanh đã có một con trai 3 tuổi, thai nhi tử vong cùng mẹ cũng là con trai. Sáng cùng ngày, thai phụ này đến nhà mẹ đẻ, trên đường về thì gặp tai nạn.

Người dân chứng kiến cho biết, nguyên nhân tai nạn là do khi đang đi trên đường, chị Thanh đã va chạm với xe đạp của một phụ nữ bán báo dạo khiến chị ngã xuống đường rồi bị xe ôtô cán qua. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

