Xác vợ làm nền nhà bật tung, tố cáo tội ác của chồng

Ngọc giết vợ rồi chôn giữa nhà. 4 ngày sau, xác chết trương phình, làm bật lớp vữa, nắp đậy hố chôn đội lên, bốc mùi nồng nặc.

Ngày 17/3, Cơ quan giám định pháp y, Công an tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi chị Phạm Thị Lan (sinh năm 1971, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) để làm rõ nguyên nhân cái chết. Nghi can là Phan Tấn Ngọc (sinh năm 1970, chồng nạn nhân) cũng bị bắt tạm giam ngay trong ngày để điều tra làm rõ hành vi giết vợ.

Theo thông tin ban đầu, Ngọc và chị Lan kết hôn đã lâu, có 3 con chung. Gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn nên Lan yêu cầu bán căn nhà mới xây, sống ly thân. Ngọc không đồng ý mà âm thầm thuê thợ hồ đào sẵn một cái hố vuông, xây bê tông ngay vị trí dưới gầm giường ngủ.

Ngày 12/3, khi các con đi vắng, Ngọc dùng búa đập vợ ngất xỉu. Ngay sau đó, hắn ta ôm vợ bỏ vào hố trong tư thế ngồi rồi trộn bê tông đổ vào. Sau đó dùng nắp bê tông đậy lên, trát xi măng lại. Người thân phát hiện chị Lan mất tích, đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Hằng ngày, Ngọc vẫn sinh hoạt bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau 4 ngày bị chôn, tối 16/3, thi thể chị Lan bị trương làm bung lớp vữa xi măng. Nắp đậy hố chôn bị đội lên, bốc mùi nồng nặc. Con nạn nhân lập tức đến báo công an xã. Biết không thể thoát tội, ngay trong tối 16/3, Ngọc đi đầu thú.

Theo Lao Động