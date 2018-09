Xác hai cha con chồng lên nhau trong vụ ôtô đấu đầu

Trong những người tử vong, có thi thể hai cha con nằm chồng lên nhau, nhiều thi thể khác văng khỏi xe trong tiếng la hét của người bị thương.

Sáng 9/2, hàng chục hành khách trên xe giường nằm mang biển số TP HCM bị nạn sau cú đấu đầu với ôtô khách Bình Thuận, vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Rũ rượi ngồi chờ nhận hành lý để lên xe tiếp tục về quê, nữ hành khách tên Phụng cho biết, xe chị đón khách tại vòng xoay An Sương (TP HCM) để về quê Nghệ An ăn tết. "Phần lớn tụi em là công nhân, làm hồ, về quê sớm cho rẻ tiền. Giờ thì người về, người ở lại mãi mãi", chị nói.

Công an đang điều tra hiện trường vụ tai nạn.

Bên chiếc balô bộ đội cũ kỹ, anh Nguyễn Cảnh Đức (37 tuổi, quê Nghệ An), làm phụ hồ tại TP HCM bần thần nhìn về chiếc xe bẹp rúm. Anh cho biết, do nằm ghế sau nên anh không bị thương. Cũng như các hành khách khác, đang thiu thiu ngủ, anh bị đánh thức bởi tiếng động cực lớn, toàn bộ trọng lực và nhiều vật dụng trong xe giật ngược về phía sau.

"Mọi người đều nhốn nháo. Biết xảy ra tai nạn nhưng khi xuống, nhìn thấy xe bên kia mới rợn người. Tôi không thể nhận ra nó là xe khách hay xe tải vì đã biến dạng hoàn toàn", anh Đức nói và cho biết rất nhiều người may mắn thoát nạn như anh nhưng đã hoảng loạn, bật khóc.

Nằm ở tầng hai hàng thứ 4 trong chuyến xe về Nghệ An, anh Nguyễn Duy Minh (45 tuổi) thảng thốt, nói: "Phần đầu xe chúng tôi rách bươm. Còn ở xe đối diện toàn bộ ghế đè lên người nạn nhân, tất cả đều rạp xuống, bên trong trông rất thảm thương. Trên mặt đường thi thể người, hành lý, kính xe văng lăn lóc và kéo dài hàng chục mét".

Sau tai nạn, cùng với người dân địa phương, một số hành khách là thanh niên khỏe mạnh gỡ từng thanh thép, chiếc ghế, đưa người bị thương ra ngoài đi cấp cứu. "Lúc này dù có đèn đường nhưng trời tối lắm, chúng tôi phải nhờ đến đèn xe của người đi đường rọi vào để thấy mà cứu hộ", anh Minh cho biết thêm.

Nhiều giờ sau tai nạn, những hành khách thoát chết cho biết vẫn bàng hoàng khi chứng kiến thi thể các nạn nhân văng khỏi xe.

Người dân xung quanh và người đi đường bắt đầu đổ dồn về khu vực tai nạn để cùng đưa những nạn nhân bị thương còn mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. "Trong những người tử vong có hai cha con nằm chồng lên nhau, nhiều thi thể khác văng khỏi xe. Tiếng la hét, tiếng còi hú của xe cấp cứu xé tan màn đêm tĩnh lặng ở vùng quê nghèo này", một người dân tham gia cứu hộ, nói.

Lực lượng công an xã cũng có mặt ngay sau đó. "Cảnh tưởng quá đau thương, trước mắt tôi khi đến hiện trường là hình ảnh hai đống sắt méo mó vương đầy máu, xung quanh đầy tiếng khóc than", nam công an viên xã Hàm Minh cho biết.

Nhận được tin báo, công tác cứu hộ cứu nạn được chính quyền huyện Hàm Thuận Nam gấp rút triển khai. Những người bị thương nhẹ được người dân bắt xe dọc đường đưa nhanh đến bệnh viện. Lúc này, các y bác sĩ cũng được huy động tối đa để ứng cứu hiện trường.

9 trong số 13 người trên xe khách ngụ ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tử nạn sau cú đấu đầu cực mạnh. Nạn nhân cuối cùng trong số 10 người thiệt mạng tại chỗ là tài xế xe khách của TP HCM. Bước đầu, chiếc xe này được xác định đã lấn sang phần đường ngược lại, tông trực diện và đẩy xe Bình Thuận văng vào nhà dân làm sập tường, biến dạng hoàn toàn.

Là một trong những người may mắn thoát chết trên xe khách 30 chỗ ở Bình Thuận, anh Lê Văn Thanh (38 tuổi) cho biết, xe vừa khởi hành vào TP HCM trước thời điểm xảy ra tai nạn khoảng một tiếng. "Lúc đó hầu hết hành khách trên xe đã ngủ. Thường ngày tôi là tài xế xe này nhưng sáng nay anh Ngô Minh Kiệt - chủ xe - cầm lái. Khi xe bị tông, tôi bị rớt xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn quá thảm thương, kinh hoàng", anh Thanh buồn bã.

Chị Dương Thị Hồng Nhung bị thương ở vùng mặt đang điều trị tại bệnh viện Hàm Thuận Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho biết, 10 người tử vong đã được đưa về gia đình an táng, 7 nạn nhân bị thương sức khỏe cơ bản đã ổn định. Sở Giao thông tỉnh này đã điều 2 xe khách chất lượng cao chở hơn 40 hành khách còn lại trên xe giường nằm tiếp tục về quê Nghệ An đón Tết.

Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã yêu cầu Ban ATGT Bình Thuận huy động những điều kiện tốt nhất để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm.

Tại buổi làm việc chiều nay với UBND tỉnh Bình Thuận, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia - cho biết, bước đầu xác định xe khách biển số TP HCM đã lấn đường, đâm và đẩy lùi xe khách biển số Bình Thuận. Còn nguyên nhân vì sao xe này lấn đường, do yếu tố chủ quan của tài xế hay kỹ thuật thì cần điều tra thêm.

"Đây là tuyến đường vừa được nâng cấp nhưng xảy ra tai nạn quá thảm khốc, chúng ta cần rà soát lại hành trình, lộ trình của hai chiếc xe khách này. Báo cáo sơ bộ cho thấy hai xe đều chạy dạng hợp đồng chứ không phải cố định. Nếu phát hiện xe giường nằm thường xuyên chạy tuyến cố định TP HCM - Vinh (Nghệ An) thì cần thanh kiểm tra, đề xuất rút giấy phép để làm nghiêm", ông Hùng nói.

Trước đó, khoảng 2h ngày 9/2, xe khách giường nằm mang biển số TP HCM chạy từ TP HCM đi Nghệ An khi đến xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (cách TP Phan Thiết 23 km) thì lấn trái, đâm trực diện vào đầu xe khách 29 chỗ. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách loại nhỏ bật ngược về sau, văng hàng chục mét vào nhà dân khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương.

