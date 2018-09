'Vứt' bé trai vào tay bị cáo giữa tòa

Khi các bị cáo được dẫn giải đi, một thanh niên bất ngờ bế đứa trẻ đặt vào tay một nữ phạm nhân rồi bỏ chạy.

Tròn một tháng bị vứt giữa tòa án quận Kiến An (Hải Phòng), bé trai con của một phạm nhân nữ luôn được chăm sóc chu đáo, cẩn thận và đã tăng 2kg. Thượng tá Đoàn Văn Đảng, Đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an quận Kiến An kể lại, chuyện xảy ra vào sáng 24/1, khi TAND quận mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm và mua bán trái phép chất ma túy đối với 4 bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1986, ở thôn Nhất, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Đến 10h40 cùng ngày, khi lực lượng bảo vệ phiên tòa đang dẫn giải các bị cáo từ phòng xét xử xuống phòng lưu giữ bị cáo để nghị án thì bất ngờ có một thanh niên từ bên ngoài chạy vào tòa án, tay bế một cháu bé khoảng 8 tháng tuổi, đặt vào tay bị cáo Hường rồi bỏ chạy ra khỏi trụ sở tòa án.

Lực lượng hỗ trợ tư pháp công an quận đã tổ chức truy đuổi nhưng không bắt được người thanh niên trên. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận đã lập biên bản và ghi lời khai ban đầu của các bị cáo trong vụ án, sau đó dẫn giải bị cáo Hường và đưa cháu bé về trụ sở CA quận để tiếp tục giải quyết.

Theo bị cáo Hường, người thanh niên trên là Cao Đức Tú (sinh 1987, thường trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) là chồng không hôn thú của Hường. Cháu bé trên tên Phong, 8 tháng tuổi, là con đẻ của Hường và Tú.

Công an quận Kiến An đã tìm cách liên lạc với Cao Đức Tú để trả lại đứa trẻ nhưng Tú không có mặt tại địa phương. Bố mẹ của Cao Đức Tú đều đã chết, còn bản thân Tú không có công việc ổn định, sống lang thang. Hường cũng không biết người chồng hờ của mình đang ở đâu.

So với ngày mới bị bỏ rơi, bé Phong đã tăng thêm 2 kg.

Hường là người lười lao động, thường xuyên dạt nhà, sống lang thang. Không nghề nghiệp, Hường quen rồi sống như vợ chồng với Tú. Cùng cảnh không nghề nghiệp ổn định nên Hường đánh liều buôn bán hàng quốc cấm.

Ngày 26/3/2013, Hường bị Công an quận Kiến An bắt quả tang về hành vi môi giới mại dâm và mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Kiến An. Do đang mang thai nên Hường cho tại ngoại. Ngày 24/5/2013, Hường sinh một bé trai tại Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên, Hà Nam. Không nghề nghiệp, lại nuôi con nhỏ, một lần nữa Hường lại nhúng chàm.

Ngày 29/11/2013, Hường lại bị Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 24/1, Hường bị trích xuất về Hải Phòng để phục vụ xét xử vụ án trước. TAND quận Kiến An đã tuyên phạt bị cáo Hường 8 năm tù cho 2 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Môi giới mại dâm.

Hường cho biết đã gửi con cho bà Phạm Thị Kim Dung (sinh 1969, ở khu I, Vĩnh Niệm, Lê Chân), trông nuôi với giá thỏa thuận 3,5 triệu đồng một tháng. Cháu bé được bà chăm sóc, nuôi dưỡng và ăn ngủ tại nhà.

Vài ngày, Hường lại đến nhà bà Dung thăm con chốc lát rồi lại đi ngay. Cháu bé đã được bà Dung nuôi dưỡng 4 tháng nhưng Hường mới thanh toán tiền cho bà được 2 tháng. Biết hoàn cảnh của Hường hết sức khó khăn nên bà vẫn chăm sóc cháu Phong như con cháu trong nhà. Bà Dung được Hường giới thiệu Cao Đức Tú là bố cháu bé nên thỉnh thoảng Tú cũng đến nhà bà thăm con.

Sáng 24/1, Tú đến nhà bà Dung nói chuyện về việc Hường bị bắt và bị TAND quận Kiến An xét xử. Tú xin phép được đón cháu bé sang tòa để gặp mẹ, rồi sẽ quay lại trả. Tuy nhiên, Tú đã không mang cháu Phong về trả lại cho bà Dung như đã hẹn.

Theo nguyện vọng của bị cáo Hường, muốn gửi con cho bố mẹ đẻ chăm sóc, nên đến 18h30 cùng ngày, công an quận đã đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Bạch Thượng để làm thủ tục giao lại cho ông Nguyễn Văn Động và bà Nguyễn Thị Liên (bố, mẹ đẻ của Hường). Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Động và bà Liên trình bày do sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn nên không đủ sức nuôi đứa trẻ.

Hiện nay, hai vợ chồng ông Động đang nuôi cháu gái 7 tuổi, cũng là đứa con ngoài giá thú của Hường. Trước hoàn cảnh một đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi, mẹ cháu bé đang phải di lý về Trại giam số 1 CATP Hà Nội, nên lãnh đạo Công an quận Kiến An đã quyết định đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, nuôi dưỡng rồi tìm hướng giải quyết.

Bé trai được các chiến sĩ công an tận tình chăm sóc.

Đại tá Nguyễn Đức Đáng, Trưởng công an quận Kiến An cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc hy hữu trên, lãnh đạo công an quận đã báo cáo lên cấp trên để tìm hướng giải quyết. Hội phụ nữ công an quận được giao trách nhiệm chăm sóc, công an quận bảo vệ an toàn cho cháu bé. Cháu được khai sinh mang tên Nguyễn Đức Phong.

Nhìn đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2014, các cán bộ công an quận Kiến An hết sức thương cảm. Do cháu bé có biểu hiện viêm phổi, thờ khò khè và thiếu canxi nên công an quận đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế quận để kiểm tra sức khỏe và điều trị viêm phổi, đồng thời bổ sung canxi.

Do được chăm sóc chu đáo, cẩn thận, cháu tăng 2kg so với ngày bị bỏ rơi tại tòa án. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán giá lạnh, cháu bé đã được đùm bọc bởi các chiến sĩ công an. Các cán bộ nữ phân lịch trông trẻ với 7 ca trực một ngày.

Nói về giải pháp giải quyết trường hợp cháu bé, đại tá Nguyễn Đức Đáng, Trưởng Công an quận Kiến An cho biết, đơn vị đã liên hệ với Công an huyện Gia Lâm và Trại giam số 1 CATP Hà Nội, về việc đề nghị tiếp nhận nuôi dưỡng cháu bé. Trước khi bị Công an huyện Gia Lâm bắt giữ, Nguyễn Thị Hường đã có thai lần thứ 3.

Việc giải quyết cho bị cáo Hường tiếp nhận, nuôi dưỡng cháu Phong cần có sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội. Hiện Công an huyện Gia Lâm, Trại giam số 1 CATP Hà Nội đang làm thủ tục để báo cáo tiếp nhận cháu bé về Trại giam số 1, nơi giam giữ bị cáo Hường để nuôi dưỡng.

Theo An Ninh Hải Phòng