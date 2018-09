Vũng Tàu truy tìm khẩn cấp thiết bị phóng xạ thất lạc

Nhà máy thép Pomina 3 vừa bị thất lạc nguồn phóng xạ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Ai có thông tin về thiết bị này sẽ được thưởng.

Theo Pomina 3 (KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành), nhà máy có 5 nguồn phóng xạ lắp đặt trên dây chuyền sản xuất. Khoảng giữa tháng 3, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, nhà máy phát hiện một nguồn phóng xạ dùng để đo mức thép Co-60 (nguồn phóng xạ thuộc nhóm 4) đã bị thất lạc.

Bộ Khoa học - Công Nghệ đã gửi văn bản yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân triển khai ngay các biện pháp tìm kiếm và thu hồi nguồn phóng xạ bị mất.

Nguồn phóng xạ bị thất lạc.

Trong cuộc họp sáng 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thanh Dũng chỉ đạo bằng mọi giá tìm kiếm được nguồn phóng xạ bị thất lạc trong thời gian sớm nhất. "Người nào có thông tin về nguồn phóng xạ sẽ được thưởng", ông Dũng nói và chỉ đạo mọi hình ảnh về nguồn phóng xạ phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nhà máy và người dân, nhất là các vựa ve chai quanh huyện Tân Thành để cùng tìm kiếm.

Cục trưởng An toàn bức xạ và hạt nhân Vương Hữu Tuấn cùng các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang có mặt tại Nhà máy Pomina 3 để ghi nhận hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc.

Theo Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguồn phóng xạ Co-60 sử dụng để đo mực thép lỏng trên dây chuyền sản xuất phôi thép. Nguồn phóng xạ có hoạt độ hiện tại khoảng 233mCi. Ở khoảng cách 10 cm nguồn phóng xạ có thể gây ra suất liều chiếu xạ là 2,5mSv/h, trong khi mức liều chiếu xạ cho phép đối với người bình thường trong một năm chỉ là 1mSv.

"Nguồn phóng xạ có thể gây ra tác hại cho sức khỏe của con người khi tiếp xúc trực tiếp. Vì vậy, việc phải tìm kiếm và nhanh chóng thu hồi nguồn phóng xạ này là vô cùng cấp bách", Sở Khoa học nêu và kêu gọi mọi người nếu biết vị trí thiết bị này báo gấp cho Sở theo số điện thoại 0643.858298 hoặc liên hệ trực tiếp đến ông Đỗ Vũ Khoa – Phó trưởng phòng Sở Khoa học và Công nghệ: 0909262464.

Sở Khoa học Bà Rịa - Vũng Tàu và Nhà máy Pomina 3 trong cuộc làm việc với các cơ quan chức năng, chiều nay.

Trước đó, ngày 18/9/2014, một công ty tại TP HCM cũng bị mất thiết bị chụp ảnh NDT. Thiết bị này có chức năng chụp ảnh xuyên thấu (NTD) chứa nhiều chất phóng xạ, trong đó nguy hiểm nhất là chất Iridium 192. Chất này có thể khiến người bị nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết.

VnExpress