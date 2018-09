Vợ và con trai Donald Trump sẽ không chuyển vào Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân tương lai Melania muốn con trai Barron vẫn tiếp tục theo học ở trường tư tại New York.

Melania và con trai Barron. Ảnh: New York Post

Một vài nguồn tin thân cận chia sẻ với The New York Post rằng bà Melania, 46 tuổi, và con trai 10 tuổi Barron sẽ ở lại căn penthouse sang trọng của gia đình ở Trump Tower để Barron có thể tiếp tục việc học ở trường tư Upper West Side.

"Bà Melania rất thân thiết với con trai, và họ càng trở nên gần gũi hơn trong suốt chiến dịch tranh cử. Cuộc tranh cử là một điều khó khăn với Barron và bà Melania thực sự hy vọng có thể giảm thiểu sự gián đoạn cho cậu bé", một nguồn tin thân cận với đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump nói.

Một nguồn tin khác nói rằng phu nhân tổng thống đắc cử sẽ vào Nhà Trắng khi cần thiết, nhưng sự tập trung đầu tiên lúc này của bà chính là Barron.

"Bà Melania rất ủng hộ chồng và hoàn toàn sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết trong vai trò đệ nhất phu nhân", nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm bà Melania và Barron có thể sẽ chuyển vào Nhà Trắng sau khi kết thúc năm học, nhưng hiện chưa có kế hoạch cụ thể. Bà Melania không phụ thuộc vào vú em trong chuyện chăm sóc con cái và thường xuyên được nhìn thấy đến trường của Barron để trực tiếp đón cậu bé.

Quyết định trên sẽ khiến an ninh quanh tòa tháp Trump được thắt chặt hơn, mật vụ Mỹ và cảnh sát New York sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho mẹ con bà Melania.

Hướng Dương