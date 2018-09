Vợ trộn thuốc chuột vào cơm đầu độc chồng

Do mâu thuẫn gia đình, bà Mỵ đã lấy thuốc chuột trộn vào nồi cơm, khi chồng bị trúng độc, bà tiếp tục dùng dao chém hai nhát vào gáy.

Công an huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án giết người đối với Vương Thị Mỵ (sinh năm 1959, trú tại xóm Lũng Đẩy, xã Đa Thông, huyện Thông Nông). Nạn nhân là chồng của bà Mỵ, ông Hoàng Văn Dinh (sinh năm 1960, trú cùng xóm).

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 13/9, Công an huyện nhận được tin báo về vụ án mạng khiến ông Dinh tử vong tại nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và kết luận nạn nhân chết do trúng độc, trên gáy nạn nhân có hai vết thương do bị chém.

Theo đó, Vương Thị Mỵ khai nhận, do có mâu thuẫn gia đình nên trưa ngày 13/9 khi đi làm về thấy chồng đang ngủ Mỵ đã nảy sinh ý định giết chồng. Bà Mỵ đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cơm của chồng trên bếp. Khi ông Dinh tỉnh dậy ăn cơm thì có dấu hiệu trúng độc, bước đi lảo đảo. Thấy vậy, bà Mỵ dùng dao chém hai nhát vào gáy chồng. Hậu quả nạn nhân tử vong.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công Lý