Vợ thiếu tướng cảnh sát Indonesia tát nhân viên sân bay

Vợ cảnh sát trưởng Indonesia tát thẳng mặt nhân viên sân bay

Theo Tempo, hôm 5/7, bà Joice Warouw, vợ một cảnh sát cấp cao ở Indonesia, đã từ chối yêu cầu tháo đồng hồ khi đi qua cổng an ninh sân bay Sam Ratulangi. Không những không hợp tác, người phụ nữ 46 tuổi còn to tiếng, tát vào mặt nhân viên an ninh.

Đoạn video được chính Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi đăng tải lên mạng xã hội kèm theo thông điệp lên án hành động của bà Warouw. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ sự việc.

Phía cảnh sát quốc gia cũng đưa ra xác nhận: “Đó là vợ của thiếu tướng Sumampouw”.