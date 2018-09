Vợ phó công an xã dọa giết, đánh ghen tình địch dã man

Vợ của Phó công an xã Trang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cùng một số anh chị em của mình đã tham gia vào vụ đánh ghen dã man tình địch.

Chiều 15/8, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã yêu cầu Công an huyện Đắk Đoa mời những người liên quan đánh nhau trong đoạn video đánh ghen, cắt tóc một phụ nữ giữa đường vừa xảy ra ngày 13/8 để làm rõ sự việc.

Trung tá Anh cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. Sau đó, nhóm người này đã xảy ra xô xát tại thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai). Cũng theo xác minh của cơ quan điều tra, chủ mưu là vợ của Phó công an xã Trang. Những người tham gia vụ đánh ghen đều là chị em gái với bà này. Người bị đánh ghen ở cùng xã. Vụ việc đã diễn ra cách đây một tháng.

Cơ quan điều tra đã mời người bị hại lên làm việc nhưng nạn nhân không tố cáo vụ việc. Nhưng mới đây, nạn nhân phát hiện video bị tung lên mạng xã hội nên đã làm đơn gửi công an huyện.

Nhóm phụ nữ đánh ghen dã man tình địch giữa đường. Ảnh cắt từ video.

Cùng ngày, ông Lê Anh Vũ, Trưởng công an xã Trang (huyện Đắk Đoa), cho biết sự việc đánh ghen vừa xảy ra có vợ của phó trưởng công an xã. Khi xảy ra sự việc, công an xã đã yêu cầu người này viết tường trình. Người này cũng thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

"Sau khi xảy ra sự việc, người phụ nữ bị đánh đã làm đơn gửi lên xã và yêu cầu nhóm người phụ nữ đánh mình công khai xin lỗi. Tuy nhiên, hai bên chưa thỏa thuận được thì nhóm người trên đã đưa video lên mạng", ông Vũ nói.

Trước đó, ngày 13/8, trên mạng xã hội Facebook, một video dài khoảng 6 phút, quay lại cảnh nhóm phụ nữ túm đầu và kéo lê một người trên đường. Sau đó, nhóm người này liên tục đánh đấm, cắt tóc, đạp vào vùng kín nạn nhân.

Một người trong nhóm lớn tiếng: "Đây chỉ là cảnh cáo, nếu mày không nghe thì tao sẽ giết. Trước tao đã nhắc nhở tránh xa chồng tao nhưng mày không chịu nghe". Vụ việc đã khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Trong đó, một số người đã vào can ngăn vụ việc.

Nhóm người đánh ghen tình địch tại Gia Lai

Theo VTC

Video: Facebook Phạm Nam