Vợ phát hiện chồng đột tử bên cạnh máy bơm nước

Đợi chồng cắm điện máy bơm nước để tưới vườn quất nhưng gọi mãi không thấy đáp, chị Loan chạy tới thì phát hiện chồng đã chết.

Ông Ngân Văn Vọng, Trưởng Công an xã Nghĩa Liên, (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do điện giật làm một người tử vong.

Theo đó, vào sáng 5/12 vợ chồng anh Trần Quang Vũ (45 tuổi) và chị Loan ở xã Nghĩa Liên mang máy bơm nước tới khu vực vườn nhà để chăm sóc lô quất. Trong khi vợ đứng phía trên kéo vòi thì chồng mang máy bơm xuống hố nước để cắm.

Một lúc sau, gọi nhưng không nghe tiếng chồng trả lời, chị Loan chạy xuống khu vực hố nước thì phát hiện anh Vũ nằm co người, ôm máy bơm. Xác định chồng bị điện giật, chị Loan hô hoán cùng mọi người nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Vũ đã tử vong từ trước.

Phương Linh